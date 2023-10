Jennifer Lopez i Ben Affleck to para, która skupia na sobie bardzo duże zainteresowanie mediów. Historia ich miłości jest długa i zawiła, ale wreszcie udało im się stworzyć szczęśliwy związek. Kilka miesięcy temu piosenkarka i aktor pobrali się, a wielka radość i szczęście wprost od nich bije. Dowodem na to są ich najnowsze zdjęcia. Paparazzi przyłapali parę na romantycznym spacerze w Santa Monica w Kalifornii.

Zakochani Jennifer Lopez i Ben Affleck na spacerze

Historia miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka to zdaniem wielu fanów pary gotowy scenariusz na film romantyczny. Światowej sławy piosenkarka i hollywoodzki aktor znają się już od ponad 20 lat, ale to dopiero teraz, po wielu latach i licznych perturbacjach, udało im się pobrać. Piosenkarka i aktor są bardzo zakochani i co jakiś czas udaje się ich przyłapać w różnych codziennych sytuacjach. Podczas niedawnego spaceru udali się do kawiarni, z której wyszli zaabsorbowani rozmową. Jennifer Lopez wtulała się w Bena Afflecka i co chwila wymieniali ze sobą romantyczne spojrzenia i uśmiechy. Zobaczcie!

Backgrid/East News

Jennifer Lopez i Ben Affleck podczas wypadu na kawę postawili na wygodne codzienne stylizacje. Jennifer Lopez zdecydowała się na ciepły, krótki sweterek i sportowe spodnie, a jej ukochany wybrał koszulę w kratę i jeansy. Przytulali się jak nastolatkowie. Cudownie patrzeć na to, jakie ich uczucie jest gorące.

Jennifer Lopez i Ben Afflleck pierwszy raz spotkali się na planie filmu Gigli, w którym razem grali. Ich ówczesny romans potoczył się bardzo szybko i już na premierę przyszli jako para. Planowany był huczny ślub, ale... ostatecznie do tego nie doszło. "Bennifer", bo tak fani nazywali pieszczotliwie swoją ulubioną parę, się rozstali. Dla wielbicieli był to prawdziwy szok, bo ślub odwołano na kilka dni przed jego terminem. Piosenkarka i aktor poszli w zupełnie innych kierunkach, zaliczając kolejne związki, a także przyjmując role rodziców.

Backgrid/East News

Niespodziewanie, około 17 lat od tamtego rozstania, w mediach pojawiły się wieści, że Jennifer Lopez i Ben Affleck są widywani razem. Wiele osób nie dawało temu wiary, bo jeszcze na krótko wcześniej artystka planowała ślub z Alexem Rodriguezem, a aktor spotykał się z Aną de Armas. Kiedy jednak plotki oficjalnie się potwierdziły, fani znów oszaleli na punkcie JLo i Bena. Wreszcie, w lipcu 2022 para stanęła na ślubnym kobiercu. Sama ceremonia miała skromny charakter i odbyła się w posiadłości aktora. Jednak wesele odbyło się z wielką pompą i zaproszono na nie mnóstwo gwiazd. Jennifer Lopez miała aż trzy suknie ślubne, a wszystko zostało zorganizowane z wielkim rozmachem.

Co ciekawe, Jennifer Lopez dopiero niedawno ujawniła, dlaczego rozstała się z Benem Affleckiem przed ich pierwszym ślubem. Powód nie był znany i pojawiały się różne teorie na ten temat. Teraz już wiadomo, że chodziło m.in, o nadmierne zainteresowanie mediów. Choć tym razem nie jest inaczej, to jednak wygląda na to, że uczucie Jennifer Lopez i Bena Afflecka wciąż kwitnie.

LAURENT LAURENT VU/SIPA/SIPA/East News