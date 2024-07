Adele przyznała się do wstydliwego problemu! Artystka zszokowała fanów podczas swojego koncertu w Chicago. Fani byli zniesamczeni słowami Adele, która na scenie przyznała, że czasem dłubie w nosie. Wokalistka opowiedziała o tym bez żadnego problemu. Co więcej wyznała także, że... dłubała w nosie swojego syna. Mało gwiazd ma odwagę o tym, aby mówić o swoich wstydliwych tajemnicach. Adele odważyła się, ale czy wyjdzie jej to na dobre? Co powiedziała na scenie?

Reklama

Chciałabym przestać grzebać w nosie. To mój naprawdę zły zwyczaj. Grzebałam też w nosie mojego syna. Rolowałam smarki i wyrzucałam - wyznała gwiazda.

Czy Adele powinna przyznawać się do swojej tajemnicy?

Zobacz: 10 rzeczy, których nie wiecie o Adele! Spróbujcie rozwiązać ten QUIZ!​

Zobacz także

Adele przyznała się, że dłubie w nosie.

Wokalistka zszokowała fanów.

Reklama