Adele znów jest na ustach wszystkich. Jej najnowszy album, po trzech dniach od premiery, sprzedał się w liczbie 2,3 mln egzeplarzy. A to oznacza, że Adele pobije rekord należący do tej pory do boys bandu NSYNC. Ich album "No Strings Attached" w czasie pierwszego tygodnia sprzedał się w liczbie 2.4 miliona egzemplarzy. To było 15 lat temu...

Adele w masce

Piosenkarka po raz kolejny udowodniła też, że ma spory dystans do samej siebie! Wielka diwa, która niedawno pokazała drugi singiel z płyty "25", zamieściła na swoim profilu zdjęcie, które ma pokazywać ją tuż po wstaniu z łóżka... Prawdopodobnie pochodzi z przygotowań do jakiegoś występu. Gwiazda ma ogromne wałki na włosach, a na twarzy maseczkę. Wygląda podobnie do słynnej maski z horroru "Krzyk"! Musicie to zobaczyć!

Tak wyglądam zaraz po przebudzeniu - napisała Adele.

Adele przyłapana przez paparazzi w Nowym Jorku

Gwiazda lubi stylizacje w ciemnych kolorach