"The Voice Kids": Pamiętacie Misię? Uwierzyła w nią Young Leosia i dziś bije rekordy w sieci

Michalina Włodarczyk wzięła udział w pierwszej edycji "The Voice Kids". Zachwyciła jury nie tylko swoim głosem ale również osobowością. Edyta Górniak zawołała nawet swojego syna Allana na scenę, by mógł ją poznać, co wprawiło ją w zakłopotanie. Co dziś robi Misia z "The Voice Kids"? Niewielu wie, że dziś jest przedstawicielką kobiecego rapu i znana jest jako Bambi a jej piosenka "IRL" bije rekordy popularności. Była uczestniczka "The Voice Kids" dołączyła do wytwórni Young Leosi.

"The Voice Kids": Michalina Włodarczyk podbija scenę jako Bambi

Już 25. lutego rusza 6. edycja "The Voice Kids" a w niej wielkie zmiany. Tym razem na nagrodę pieniężną na rozwijanie swoich muzycznych pasji będzie miało aż trzech finalistów. Swoją karierę w programie TVP zaczynało wiele dzieci, które dziś rządzą na listach przebojów. Roksana Węgiel zapisała się w historii polskiej muzyki jako pierwsza Polka, która wygrała Eurowizję. Rok później jej sukces powtórzyła Viki Gabor. Z kolei Sara James podbiła serca amerykańskiej publiczności w "America's Got Talent" i ma duże szanse na karierę za Oceanem. W ostatnim czasie głośno jest również o Michalinie Włodarczyk, która konkurowała z Roxie Węgiel w pierwszej edycji "The Voice Kids". Dziewczynka w uroczej opasce z uszami kotka zaczarowała jurorów swoim wykonaniem piosenki "Sweet Creature".

Edyta Górniak chciała zeswatać Allana z uczestniczką "The Voice Kids". Tuż po występie Misi zawołała syna na scenę, nieco ją zawstydzając. Od jej występu w programie minęło już 5 lat, a o Michalinie Włodarczyk ponownie jest głośno. Dziś występuje pod pseudonimem Bambi a jej nowy klip "IRL" bije rekordy popularności w sieci.

Bambi podbija scenę polskiego rapu. Dołączyła do wytwórni Baila Ella Records utworzonej przez Young Leosie i bardzo szybko trafiła w gusta odbiorców. Internauci nie szczędzą komplementów talentowi 20-latki. Hitowy numer i wsparcie popularnej Young Leosi okazało się strzałem w 10! Jesteście ciekawi kolejnych propozycji, które zaserwuje Bambi? Zobaczcie jej nowe zdjęcia. Tak zmieniła się przez 5 lat, bo tyle minęło od jej debiutu w "The Voice Kids".

