Adele, brytyjska piosenkarka o nietuzinkowym głosie, niezmiennie budzi zainteresowanie mediów i fanów. Ostatnio pojawiły się spekulacje dotyczące jej życia osobistego, a w szczególności pytanie, czy artystka wzięła ślub. Wokalistka słynie z tego, że bacznie strzeże swojej prywatności, co tylko podsyca ciekawość fanów. Ostatnie doniesienia zdają się jednak potwierdzać, że Adele zmieniła status matrymonialny!

Adele jest już po ślubie? Niezwykły gest artystki

Adele znana jest nie tylko ze swojego niewątpliwego talentu wokalnego, ale również z umiejętności utrzymania tajemnicy spraw osobistych. Niewiele jest dostępnych informacji na temat jej związków czy życia rodzinnego, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością, zwłaszcza wśród gwiazd showbiznesu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "Daily Mail", Adele miała potwierdzić swoje zawarcie związku małżeńskiego podczas występu kabaretowego Alana Carra w Los Angeles. Komik zapytał publiczność, czy ktoś z nich niedawno wziął ślub, a relacje wskazują na to, że Adele podniosła wówczas rękę!

Te informacje wydają się potwierdzać wcześniejsze plotki dotyczące życia prywatnego artystki, które krążyły w mediach społecznościowych i wśród fanów. Co więcej, ostatnie wyznania Adele dla magazynu "Elle" dodają kontekst do tych doniesień. W rozmowie z czasopismem artystka wyznała, że nigdy wcześniej nie była tak zakochana i wyraziła pragnienie poszerzenia rodziny. Te deklaracje potwierdziła również w Las Vegas - na koncercie Adele podzieliła się z fanami swoją chęcią posiadania kolejnego potomstwa.

Myślicie, że doniesienia o ślubie Adele faktycznie się potwierdzą? My oczywiście cieszymy się z każdej dobrej nowiny, jaką autorka hitu "Someone like you" dzieli się ze światem. Trzymamy kciuki za udane życie małżeńskie Adele i nie możemy się doczekać kolejnych pozytywnych wieści!

