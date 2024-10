„Zagubieni” biją rekordy 20 lat po premierze. Co dzisiaj robią gwiazdy serialu?

Gdy serial „Zagubieni” pojawił się w 2004 roku, niemal natychmiast stał się jedną z najpopularniejszych produkcji telewizyjnych. Widzowie z wypiekami na twarzy przez sześć lat śledzili losy rozbitków, którzy po katastrofie samolotu znaleźli się na tajemniczej wyspie. Choć zakończenie serii wywołało spore kontrowersje, „Zagubieni” do dzisiaj mają mnóstwo fanów. Nic dziwnego, że gdy serial trafił w tym roku na Netfliksa, szybko zyskał drugie życie. Internauci zaczęli zastanawiać się, co dzisiaj robią odtwórcy głównych ról.

Gwiazdy „Zagubionych” 20 lat po premierze

Widzowie po raz pierwszy mogli zobaczyć „Zagubionych” w 2004 roku w amerykańskiej stacji ABC. Produkcja zapoczątkowała modę na serie pełne zagadek i złożonych wątków. Niektóre odcinki cieszyły się nawet 16-milionową oglądalnością. Serial, którego scenariusz napisali J. J. Abrams oraz Jeffrey Lieber, stał się częścią popkultury i zgarnął m.in. 10 statuetek Emmy oraz Złote Globy. Mimo ogromnej popularności nigdy nie doczekał się spin-offu, choć w pewnym momencie pojawił się pomysł na kontynuację. Nowa seria miała pokazać losy Milesa i Sawyera. Szybko jednak zrezygnowano z projektu.

„Zagubieni”: Josh Holloway

Jednym z ulubieńców widzów „Zagubionych” był James „Sawyer” Ford. Początkowo nie był zbyt lubiany wśród pozostałej części rozbitków. Z czasem jednak zaczął przekonywać do siebie innych bohaterów serialu. Grający jego rolę Josh Holloway nie tak dawno powrócił w innej popularnej produkcji. W 2021 roku aktor pojawił się w hitowym „Yellowstone” z Kevinem Costnerem. Oprócz tego zagrał w czwartej części kultowej serii „Mission: Impossible”. W ostatnich latach zrobił sobie przerwę od grania. W tym roku świętował 55. urodziny.

Josh Holloway Xavier Collin/IPA/Splash News/EAST NEWS

„Zagubieni”: Matthew Fox

Głównym bohaterem „Zagubionych” był też Jack Sheppard, który stał się nieformalnym przywódcą rozbitków. Neurochirurg próbował też rozwiązać zagadkę tajemniczej wyspy. 58-letni dzisiaj Matthew Fox, który został jedną z gwiazd serialu, później zagrał m.in. w głośnym „World War Z” oraz „Bone Tomahawk”. Wystąpił też w kilku odcinkach serialu „Last Light”. W ubiegłym roku mogliśmy zobaczyć go na dużym ekranie w produkcji „C*A*U*G*H*T”.

Matthew Fox Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

„Zagubieni”: Dominic Monaghan

Do grona czołowych bohaterów „Zagubionych” musimy zaliczyć też Charlie’ego Pace’a. Gwiazdor rocka, który miał poważny problem z używkami, trafił pod skrzydła Johna. Rozbitek pomógł mu poradzić sobie z uzależnieniem. Co ciekawe, grający go Monaghan był prywatnie związany z inną gwiazdą serialu, Evangelline Lilly. Aktor ma na koncie wiele międzynarodowych hitów jak trzy części „Władcy Pierścieni”, „X-Men Geneza: Wolverine”, „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii” czy „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”. Ostatni raz na dużym ekranie pojawił się przy okazji „Moonhaven”.

Dominic Monaghan Invision/Associated Press/East News

„Zagubieni”: Evangeline Lilly

Dzięki roli Katherine Austen w „Zagubionych” dużą popularność zyskała Evangeline Lilly. Kanadyjska aktorka wcieliła się w uciekinierkę skazaną za zabójstwo ojca, współudział w napadzie na bank oraz inne przestępstwa. Dołączenie do obsady znanego serialu mocno wpłynęło na jej karierę. Gwiazda zagrała w głośnych tytułach: „Gigantach ze stali”, „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”, „Ant-Man i Osa: Kwantomania”, „Hobbit: Pustkowie Smauga”, „Avengers: Koniec gry” oraz „Ant-Man”. Prywatnie przez pewien czas była związana z Dominikiem Monaghanem, który również wystąpił w „Zagubionych”.

Evangeline Lilly Rex Features/East News

„Zagubieni”: Emilie de Ravin

Dramatyczną rolę w „Zagubionych” zagrała Emilie de Ravin. Australijska aktora wcieliła się w postać Claire Littleton, dziewczyny, która chciała oddać swoje nienarodzone jeszcze dziecko do adopcji. Po tym, jak pozostali rozbitkowie jej pomogli, zdecydowała się wychować syna. Co ciekawe, scenarzyści serialu później zaproponowali jej pracę przy kolejnej produkcji. Gwiazda przyjęła propozycję i dołączyła do ekipy „Dawno, dawno temu”. Oprócz tego zagrała w znanych dziełach jak „Twój na zawsze”, „Wzgórza mają oczy”, „W samo południe”, „Wrogowie publicznie”, „Carrie” czy „Roswell: W kręgu tajemnic”. Kariera de Ravin wyraźnie zwolniła po 2019 roku, kiedy po raz ostatni pojawiła się na dużym ekranie w filmie „Niebezpieczne związki”.

Emilie De Ravin Sienna Conwell /Broadimage/Broad Image/East News

„Zagubieni”: Elizabeth Mitchell

Tajemniczą postacią w „Zagubionych” jest Elizabeth Mitchell. Serialowa Juliet Burke znalazła się na wyspie jeszcze przed katastrofą lotniczą. Prowadziła tam badania na temat płodności kobiet. Po dołączeniu do grupy rozbitków wdała się w romans z Jackiem. Następnie związała się z Sawyerem. 54-letnia aktorka na swoim koncie ma role w takich produkcjach jak „Gia”, „Dead of Summer”, „Śnięty Mikołaj 2”, „Pierwsze zabójstwo”, „Częstotliwość”, „Ostry dyżur”, „Dawno, dawno temu”. Znalazła się też w obsadzie serialu „Outer Banks”, którego najnowszy sezon pojawi się w październiku br.

Elizabeth Mitchell Rex Features/East News

„Zagubieni”: Terry O’Quinn

Zmagający się z niepełnosprawnością John Locke to jeden z bohaterów, którzy wywoływali największe emocje w „Zagubionych”. Pracownik fabryki pudełek po rozbiciu się na wyspie zauważył, że paraliż, który był jego utrapieniem, całkowicie ustąpił. Po brawurowej roli w serialu Terry O’Quinn kontynuował karierę artystyczną. Widzowie mogli go zobaczyć w szeregu popularnych produkcji, do których zaliczamy „Patriotę”, „Ojczyma”, „666 Park Avenue”, „The Walking Dead: The Ones Who Live”, „Czarna lista: Odkupienie”, „Człowiek rakieta”, „Srebrna kula”, „Czarna wdowa” czy „Młode strzelby”. Fani Locke’a nadal mogą oglądać go na dużym ekranie.

Gwiazdy „Zagubionych” spotkały się po latach

Duże zamieszanie w mediach wywołało spotkanie gwiazd „Zagubionych” po latach. Wspólnym zdjęciem pochwalił się Daniel Dae Kim, czyli serialowy Jin-Soon Kwon. Fani produkcji mogli go zobaczyć w towarzystwie Harolda Perrineau (serialowego Michaela Dawsona) oraz Josha Hollowaya (serialowego Sawyera). Spotkanie aktorów miało miejsce przy okazji przerwy świątecznej.

Cały serial „Zagubieni” jest obecnie dostępny na Netfliksie. Wspominacie dawny hit telewizyjny?

