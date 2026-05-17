Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan przeprowadzili się do nowego domu, o którym myśleli od dawna. Przez kilka ostatnich lat para mieszkała w wynajmowanej nieruchomości w Wilanowie, ale w międzyczasie wykańczali własne gniazdko, do którego przenieśli się kilka miesięcy temu. Po przeprowadzce celebrytka rozpoczęła wielkie urządzanie. Jak zagospodarowała przestrzeń?

Nowa willa Małgorzaty Rozenek

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie ukrywali, że poszukiwania wymarzonego domu spędzały im sen z powiek. Jedne nieruchomości robiły wrażenie architekturą, ale kosztowały zbyt dużo. Inne trzymały budżet w ryzach, jednak brakowało im czegoś, co sprawia, że chce się zostać na dłużej. W pewnym momencie Majdanowie uznali, że zamiast gonić idealny "gotowiec", lepiej stworzyć własną przestrzeń od podstaw. Plan był prosty: działka i dom zaprojektowany dokładnie pod rodzinne potrzeby, bez przypadkowych kompromisów. Gdy pojawił się już architekt, wydawało się, że scenariusz jest przesądzony.

I wtedy zadziałał impuls, którego nie da się zaplanować. Małgorzata Rozenek-Majdan trafiła na ogłoszenie sprzedaży rezydencji. Umówiła się na oglądanie z czystej ciekawości, ale reakcja przyszła natychmiast: już po wejściu poczuła, że ten dom ma energię, której szukali.

Ten dom to nie projekt. To opowieść o nas. O rodzinie, o pracy, o marzeniach, które z czasem stały się rzeczywistością. Nie zawsze było łatwo, ale było bardzo warto podkreśliła na Instagramie.

Tak mieszkają Małgorzata i Radosław Majdanowie

Nowy dom Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana jest dopracowany wizualnie, ale ma przede wszystkim działać na co dzień. Widać tu konsekwentnie wybrany kierunek: nowoczesna elegancja w wydaniu modern classic, czyli połączenie klasyki z oszczędnym, współczesnym minimalizmem.

Pierwsze, co przyciąga wzrok, to kolorystyka. Dominują jasne barwy: biel, beż, szarości i subtelne pastele. Pojawiają się też mocniejsze kontrasty - czerń i brąz - oraz energetyczne akcenty, które przełamują stonowaną bazę. W materiałach nie ma przypadku: kamień, drewno i szkło budują wrażenie jakości, a tkaniny - zarówno gładkie, jak i bardziej fakturowane - dodają miękkości.

Charakter wnętrz tworzą detale, ale w wyważonych proporcjach. Klasyczne sztukaterie i eleganckie listwy dekorują ściany tak, by ich nie przytłoczyć. Całość podkręcają metaliczne wykończenia - złote lub chromowane - oraz lampy i lustra w dekoracyjnych ramach. Ważne jest również światło: ciepłe, rozproszone, ustawione tak, by podkreślać faktury i wykończenia, a nie dominować nad przestrzenią.

Tak mieszka Małgorzata Rozenek, fot. Instagram/m_rozenek

