Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora zyskali sympatię polskich telewidzów przede wszystkim jako para prowadzących program śniadaniowy Telewizji Polskiej "Pytanie na śniadanie". Zgodnie z wieloletnimi spekulacjami, parę prezenterów połączyło coś więcej niż zawodowa relacja. Wspólnie udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcia, które szybko wywołały lawinę komentarzy.

Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska pokazali nowe zdjęcia, w sieci poruszenie

Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska nieraz udowodnili telewidzom, że ich duet w "Pytaniu na śniadanie" napędzany jest niezwykłą chemią i energią, którą pokochali oglądający lubiany program śniadaniowy. W ostatnich latach, mimo zniknięcia pary z anteny, w mediach nie brakowało doniesień o bliskiej relacji prezenterów. Teraz Sikora i Tomaszewska postanowili pokazać wspólne zdjęcia, potwierdzając swoją przyjaźń, a także dystans do wszelkich medialnych spekulacji o ich prywatnym życiu.

W najnowszym poście Małgorzata Tomaszewska pokazała serię zdjęć z Olkiem Sikorą, na których nie zabrakło też postaci córki prezenterki, na ramionach gwiazdora. Fotografie opatrzyła przewrotnym opisem, nawiązując zarówno do ich prywatnej, jak i zawodowej relacji.

Tłumaczyłam, że jest z konkurencji i nie gadamy… No ale wlazła mu na ręce napisała z ironią Tomaszewska.

W pierwszej kolejności fani zaczęli wspominać telewizyjny duet, nie kryjąc tęsknoty za oglądaniem pary w programie śniadaniowym.

Szkoda, że nie można was już nigdzie razem oglądać, najlepszy duet ze starego PnŚ.

Fajny był z Was duet pisali fani.

Nie zabrakło też bezpośrednich pytań o prywatne życie Tomaszewskiej i Sikory. Kiedy padły słowa o ojcu córeczki, prezenterka od razu zabrała głos.

Aleksander Sikora jest ojcem dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej? Gwiazda zabrała głos

Choć Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska zostali przyłapani przez paparazzi, to właśnie ich prywatne zdjęcia w mediach społecznościowych wywołały kolejne spekulacje wśród internautów. Na niektóre z nich prezenterka postanowiła zareagować z dystansem i dozą humoru.

Jedna z internautek pokusiła się o krótki, choć dosadny komentarz pod najnowszymi zdjęciami Sikory i Tomaszewskiej z córką:

To jest tata córeczki.

Dziennikarka nie pozostawiła tego bez komentarza, i choć oczywiście stwierdzenie internautki nie jest prawdą, to Tomaszewska przewrotnie odpisała:

Przecież to miała być tajemnica!

Nie zabrakło też ponownych spekulacji o uczuciu, które miałoby łączyć Olka i Małgosię.

Stara miłość nie rdzewieje czytamy w komentarzach.

Tym razem Tomaszewska znów postawiła na niejednoznaczną, humorystyczną odpowiedź.

No pewnie napisała prezenterka.

Jak wiadomo, Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora są wieloletnimi, dobrymi przyjaciółmi. Co więcej, jak poinformował prezenter w swoich mediach społecznościowych, jest ojcem chrzestnym synka Tomaszewskiej.

Jest sprawa. Zróbcie proszę hałas dla mojego chrześniaka - Enzusia, który skończył 7(!) lat napisał Sikora w 2024 roku.

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