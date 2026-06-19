Potwierdziło się ws. Sikory i Tomaszewskiej. Pokazali wspólne zdjęcia, poruszenie w sieci
Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska to para prezenterów, których wspólna relacja od lat wzbudza wśród polskiej publiki niemałe emocje. Tym razem postanowili pokazać światu wspólne zdjęcia. Internauci od razu zwrócili uwagę na jedno, natychmiastowo wywołując gwiazdę do zabrania głosu.
Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora zyskali sympatię polskich telewidzów przede wszystkim jako para prowadzących program śniadaniowy Telewizji Polskiej "Pytanie na śniadanie". Zgodnie z wieloletnimi spekulacjami, parę prezenterów połączyło coś więcej niż zawodowa relacja. Wspólnie udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcia, które szybko wywołały lawinę komentarzy.
Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska pokazali nowe zdjęcia, w sieci poruszenie
Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska nieraz udowodnili telewidzom, że ich duet w "Pytaniu na śniadanie" napędzany jest niezwykłą chemią i energią, którą pokochali oglądający lubiany program śniadaniowy. W ostatnich latach, mimo zniknięcia pary z anteny, w mediach nie brakowało doniesień o bliskiej relacji prezenterów. Teraz Sikora i Tomaszewska postanowili pokazać wspólne zdjęcia, potwierdzając swoją przyjaźń, a także dystans do wszelkich medialnych spekulacji o ich prywatnym życiu.
W najnowszym poście Małgorzata Tomaszewska pokazała serię zdjęć z Olkiem Sikorą, na których nie zabrakło też postaci córki prezenterki, na ramionach gwiazdora. Fotografie opatrzyła przewrotnym opisem, nawiązując zarówno do ich prywatnej, jak i zawodowej relacji.
Tłumaczyłam, że jest z konkurencji i nie gadamy… No ale wlazła mu na ręce
W pierwszej kolejności fani zaczęli wspominać telewizyjny duet, nie kryjąc tęsknoty za oglądaniem pary w programie śniadaniowym.
Szkoda, że nie można was już nigdzie razem oglądać, najlepszy duet ze starego PnŚ.
Fajny był z Was duet
Nie zabrakło też bezpośrednich pytań o prywatne życie Tomaszewskiej i Sikory. Kiedy padły słowa o ojcu córeczki, prezenterka od razu zabrała głos.
Aleksander Sikora jest ojcem dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej? Gwiazda zabrała głos
Choć Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska zostali przyłapani przez paparazzi, to właśnie ich prywatne zdjęcia w mediach społecznościowych wywołały kolejne spekulacje wśród internautów. Na niektóre z nich prezenterka postanowiła zareagować z dystansem i dozą humoru.
Jedna z internautek pokusiła się o krótki, choć dosadny komentarz pod najnowszymi zdjęciami Sikory i Tomaszewskiej z córką:
To jest tata córeczki.
Dziennikarka nie pozostawiła tego bez komentarza, i choć oczywiście stwierdzenie internautki nie jest prawdą, to Tomaszewska przewrotnie odpisała:
Przecież to miała być tajemnica!
Nie zabrakło też ponownych spekulacji o uczuciu, które miałoby łączyć Olka i Małgosię.
Stara miłość nie rdzewieje
Tym razem Tomaszewska znów postawiła na niejednoznaczną, humorystyczną odpowiedź.
No pewnie
Jak wiadomo, Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora są wieloletnimi, dobrymi przyjaciółmi. Co więcej, jak poinformował prezenter w swoich mediach społecznościowych, jest ojcem chrzestnym synka Tomaszewskiej.
Jest sprawa. Zróbcie proszę hałas dla mojego chrześniaka - Enzusia, który skończył 7(!) lat
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