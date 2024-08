“Ślub od pierwszego wejrzenia” połączył wiele par, a także dał uczestnikom możliwość nawiązania przyjaźni. Okazuje się, że Aneta z Robertem doskonale czują się w towarzystwie Laury i Karola. Aneta Żuchowska od razu wiedziała, że Ci uczestnicy są dla siebie stworzeni? Wszystko zdradziła przed naszymi kamerami!

Aneta Żuchowska w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską odpowiedziała na kilka pytań dotyczących relacji z innymi uczestnikami programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Okazuje się, że z jedną z par zaprzyjaźnili się i chodzi właśnie o Laurę i Karola. Aneta ze "Ślubu" nie ukrywa, że już wcześniej miała wrażenie, że oboje są naprawdę fajnymi ludźmi:

To była edycja przed nami... Ja darzyłam sympatią 'przez telewizor' i Karola, i Laurę. Tak jakoś czułam, że to mogą być fajni ludzie. (...) Przeczucie mnie nie zawiodło.

To była edycja przed nami... Ja darzyłam sympatią 'przez telewizor' i Karola, i Laurę. Tak jakoś czułam, że to mogą być fajni ludzie. (...) Przeczucie mnie nie zawiodło.

To nie wszystko! Aneta i Robert odwiedzili nawet Laurę i Karola. Co więcej, nadal mają kontakt: