Aneta i Robert tworzą jedną z lepiej rozpoznawalnych par spośród wszystkich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i, co ważne, jedną z nielicznych, które przetrwały. Zakochani nie pozostawiają wątpliwości, że eksperci świetnie ich do siebie dopasowali, czego dowodem jest, chociażby dwójka dzieci, których się doczekali. Teraz na profilu Żuchowskiej pojawiła się wspaniała wiadomość.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się swoim szczęściem

Do tej pory mogliśmy obejrzeć 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", czyli show, w którym jak sama nazwa wskazuje, dwie osoby zawierają związek małżeński, choć nigdy przedtem nie miały okazji się poznać, a nawet zobaczyć. Dobierają ich do siebie eksperci, opierając się o dokładne opisy i długie rozmowy ze zgłoszonymi. Choć wydawać by się mogło, że zadanie jest wręcz banalne, w nielicznych przypadkach dopasowanie okazywało się trafne.

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@anet.zuchowska

Robert i Aneta są jedną z zaledwie kilku par, których małżeństwo przetrwało. Co więcej, doczekali się dwójki dzieci i oboje chętni relacjonują swoje rodzinne życie w mediach społecznościowych. Cieszą się w tym ogromną popularnością, a rzesza ich fanów tylko rośnie. Teraz Aneta podzieliła się z odbiorcami odrobiną wspomnień i udostępniła na InstaStory fragment z finałowego odcinka "ŚOPW", w którym to ona i Robert deklarowali, że chcą pozostać w małżeństwie.

Jakie super wspomnienia. ''Ślub od pierwszego wejrzenia'', gdyby nie wy... - napisała, sugerując, że gdyby nie udział w show, być może nigdy nie spotkałaby Roberta.

W kolejnej relacji Aneta z dumą i ogromną radością przekazała, że minęły już 3 lata, odkąd powiedzieli sobie "tak" i poza powiększeniem rodziny, w ich relacji nic się nie zmieniło - wciąż kochają się tak samo.

3 lata po zakończeniu programu. 3 lata od ślubu z obcym człowiekiem... nic się nie zmieniło. No oprócz tego, że jest nas więcej, rzecz jasna. Mówiąc, ''nic się nie zmieniło'', chodziło oczywiście o uczucie między nami

Cieszymy się szczęściem Anety i Roberta!

