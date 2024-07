Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżywa to, co właśnie dzieje się u niej w domu. Spełniają się nie tylko jej wielkie marzenia ale i jej męża Karola. Opublikowała w sieci poruszający wpis:

Reklama

Nigdy bym nie pomyślała, że mój dom rodzinny, w którym bywało różnie, stanie się taką siłą napędową do innego życia..

Zwróciła się też do internautów.

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzieli się szczęściem

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spełniają swoje marzenia remontowe. Teraz uczestniczka podzieliła się swoim poruszającym przemyśleniem. Jeszcze do niedawna, nie uwierzyłaby, że to wszystko, co aktualnie się u niej dzieje, będzie możliwe:

Nigdy bym nie pomyślała, że mój dom rodzinny, w którym bywało różnie, stanie się taką siłą napędową do innego życia.. - zaczęła swój wpis na Instagramie.

TOMASZ URBANEK/Dzien Dobry TVN/East News

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" swoje przemyślenia postanowiła przekuć w motywację dla innych:

Mierz wysoko i nie poddawaj się, nie ważne w jakim miejscu jesteś. Im trudniej jest teraz, tym przyjemniejszy będzie efekt końcowy - napisała na Instagramie.

Przy okazji pokazała zdjęcie z remontu, na którym widać Karola oraz ich ukochanego psiaka:

Zobacz także

Mały i duży inwestor - podsumowała.

Instagram @lori.label.love

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapisali się w historii programu, jako para, która połączyła się po udziale w show. Ich "telewizyjne" związki nie miały przyszłości, jednak Karol zdecydował się odezwać do Laury i tak zrodziła się ich miłość, początkowo trzymana z dala od mediów. W ubiegłym roku Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli ślub w tajemnicy a swoją radością podzielili się na własnych warunkach. Dzięki programowi zyskali nie tylko miłość ale i przyjaciół. Niedawno Laura i Karol spędzali majówkę u Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Reklama

Zobacz także: Kornelia ze "ŚOPW" pochwaliła się metamorfozą. Fani oniemieli z zachwytu. "Pięknie"