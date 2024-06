Aneta i Robert Żuchowscy poznali się i zakochali w sobie podczas programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Owocami miłości uczestników show są dzieci - Mieszko i Hania. Właśnie teraz ich córeczka obchodzi swoje pierwsze urodziny. Zobaczcie, jakie kadry zamieściła Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Aneta i Robert Żuchowscy nie ukrywają, że eksperci z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" dobrali ich perfekcyjnie. Nieczęsto zdarza się, że uczestnicy show zakochają się w sobie bez pamięci i zdecydują się na pozostanie w małżeństwie po zakończeniu eksperymentu. W przypadku Anety i Roberta Żuchowskich nie było mowy o rozstaniu, a co więcej para doczekała się syna oraz córki, którzy są owocem ich wielkiej miłości. Niedawno Aneta i Robert z "ŚOPW" obchodzili 3 rocznicę ślubu!

Para ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie kryje, że jest przeszczęśliwa, choć nie zawsze tak było. Ich córeczka Hania urodziła się jako ekstremalnie skrajny wcześniak, przez co zakochani przeżyli wiele trudnych chwil, gdyż przez wiele tygodni walczyli o zdrowie dziewczynki. Na szczęście dziś Hania ma się już świetnie i właśnie kończy swój pierwszy roczek! Aneta Żuchowska z tej wyjątkowej okazji podzieliła się pięknymi zdjęciami, a ich opis chwyta za serce.

Pewna mała waleczna iskierka kończy dziś rok!Nasze malutkie, kilkuset gramowe szczęście, przyszło na świat 11 czerwca o 14.17 i na kilka długich miesięcy inkubator stał się jej domkiem.Dziś nie mogłabym być z niej bardziej dumnaŻyczcie jej zdrówka, tylko to się liczy

W komentarzach fani od razu ruszyli do składania życzeń maleńkiej Hani:

To już roczek! Dużo zdrówka i radości najdzielniejsza Słodzinko

Jak to? To już naprawdę rok???? Jak ten czas leci, w takim razie wszystkiego co najlepsze dla małej księżniczki, dużo zdrówka, siły, samych wspaniałych ludzi wokół siebie i beztroskiego dzieciństwa

- rozpisują się fani.