To jest właśnie ta miłość, na którą się cale życie czeka

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli udział w piątej edycji ślubnego show. Ta decyzja odmieniła ich życia, chociaż programowe małżeństwa zakończyły się rozwodami. Eksperci nie połączyli ich w parę, jednak sami postanowili dać sobie szansę poza programem. Ich uczucie rozwijało się z dala od mediów, ponieważ tak zdecydowali. Kiedy ich tajemnica wydała się, postanowili zabrać głos w tej sprawie. Jesienią 2023 roku Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili, że są już po ślubie. Ten wielki dzień też do ostatniej chwili utrzymywali w tajemnicy.

Ich historia jest przepięknym przykładem, że warto walczyć o miłość. Odwaga w decyzji o zgłoszeniu do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odmieniła ich życia, a z roku na rok cieszą się coraz piękniejszym uczuciem. Niedawno Laura podzieliła się zdjęciem, na którym pozuje z Karolem:

Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu.Martyna Wojciechowska

- zacytowała we wpisie na Instagramie.