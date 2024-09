Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories pokazała urocze zdjęcie córeczki i zabrała głos w sprawie kosztów rehabilitacji małej Hani. Córeczka Anety i Roberta jest wcześniakiem i urodziła się w 24 tygodniu. Po porodzie dziewczynka musiała spędzić wiele tygodni w szpitalu i do dziś musi być rehabilitowana. Teraz Aneta zdradziła, że koszt leczenia dziewczynki jest ogromny.

Aneta i Robert poznali się w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a widzowie od razu zauważyli, że eksperci idealnie ich ze sobą połączyli. Wszyscy mocno im kibicowali i cieszyli się razem z nimi, gdy w finałowym odcinku ogłosili, że chcą kontynuować swoje małżeństwo. Aneta i Robert do dziś tworzą szczęśliwy związek i razem wychowują dwójkę dzieci, synka Mieszka i córeczkę Hanię. Fani pary z pewnością doskonale pamiętają, że Hania jest wcześniakiem i Aneta urodziła ją w 24. tygodniu ciąży. Od narodzin dziewczynki minęło już sporo czasu, a kilka miesięcy temu Aneta i Robert ze "ŚOPW" podzielili się radosną wiadomością, że mała Hania świętowała swój pierwszy roczek życia.

Hania rośnie jak na drożdżach i jest oczkiem w głowie dumnych rodziców. Aneta i Robert robią wszystko żeby ich córka zdrowo rosła dlatego cały czas chodzą z nią na rehabilitację. Teraz była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wrażenia" zdradziła, że wydają fortunę na leczenie córki.

Aneta podczas relacji na InstaStories pokazała urocze zdjęcie małej Hani i zdradziła, że dziewczynka cały czas jest rehabilitowana.

Aneta zareagowała również na pytania o koszt rehabilitacji córeczki, Okazuje się, że razem z mężem wydają fortunę.

Z jakimi kosztami się mierzymy, pytacie. Jeździmy prywatnie, każde zajęcia to koszt 200-250 zł. Jeżeli mamy 3-4/tydzień, łatwo policzyć ile to kosztuje. Turnus kosztował nas 3,5 tys. złotych. Choć brzmi jak brzmi to jednak nie najwyższa kwota, bo są takie gdzie za tydzień płacisz 5-6 tys.

zdradziła Aneta.