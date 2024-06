Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek w czerwcu 2020 roku doczekali się synka. Jak wiadomo, dla męża gwiazdy TVN jest to pierwsze dziecko i on sam nie ukrywa, że narodziny Henia były dla niego wyjątkowym i pięknym momentem. Radosław Majdan w pięknych słowach opowiedział nam o swoim szczęściu związanym z pojawieniem się na świecie jego upragnionego synka.

Przed kilkoma dniami synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana skończył 4 latka. Chwilę przed urodzinami Henia mieliśmy okazję porozmawiać z mężem gwiazdy TVN i oczywiście nie zabrakło tematu jego synka. Radosław Majdan wrócił wspomnieniami do dnia narodzin Henia, a także opowiedział, jak zmieniło się jego życie, kiedy jego pociecha pojawiła się na świecie.

To jest miłość, którą ciężko opisać w słowach. (...) Mój syn Henryk, to jest w ogóle coś, co jest moim olbrzymim szczęściem. Ja bardzo się cieszę, że mogłem spotkać, doznać takiej miłości, jaką wyrażam do mojego syna i jak on oddaje mi to. To jest coś niewyobrażalnego, coś, co po prostu trzeba przeżyć i trudno to ubrać w słowa.

- powiedział nam Radosław Majdan