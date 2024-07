Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan postanowili spełnić marzenie małego Henia. Życzenie chłopca jednak okazało się być problematyczne, a rodzice musieli zwiedzić całą Warszawę, w poszukiwaniu celu.

Jeździmy i szukamy (...), bo takie jest życzenie pana - skwitowała Małgorzata Rozenek.

O czym marzył Henio?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan szukali zabawki dla Henia

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ostatnim czasem postawili na odpoczynek, najpierw wybrali się na rodzinny wypad kamperem do Danii, a następnie relaksowali się na słonecznej Majorce. Gdy wrócili do Polski ich najmłodszy syn Henryk poprosił rodziców o pewną zabawkę, którą zobaczył w bajce. Perfekcyjna pani domu dodała filmik do swojej relacji, na którym razem z mężem i Henrykiem jeżdżą, szukając po stolicy wymarzonej zabawki malucha.

- A my dostaliśmy teraz misję. Czego szukamy teraz Henryk? - zapytała Małgorzata Rozenek. - Domek dla piesków - odpowiedział Henio. - Domek dla piesków z Psiego Patrolu, tak? Henio zobaczył w bajce domek dla piesków i bardzo teraz chcę ten domek dla piesków kupić więc jeździmy po sklepach z ojcem (...) razem z kierowcą jeździmy i szukamy domku z psiego patrolu, bo takie jest życzenie pana - dodała.

Po kilkudniowym wypoczynku w Hiszpanii Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wrócili do normalnego życia. Na szczęście tylko pierwszego dnia pogoda ich nie rozpieściła po powrocie, następnego dnia cieszyli się już słońcem. Co robili w ciągu tego pięknego dnia? Wyjaśniła w kolejnej relacji.

Ale pogoda za to jest piękna Warszawie, piękne słoneczko. Chociaż wczoraj jak wylądowaliśmy to był deszcz, zimno i takie zderzenie z rzeczywistością. A teraz oprócz znajdowania domku dla Henia dla tych piesków idę na przymiarki, będę wam zaraz pokazywać, bo przed nami wyjątkowe wydarzenie, które wymaga wyjątkowej oprawy - dodała.

Majdanowie nie zdradzili, czy udało im się znaleźć ukochaną zabawkę dla Henryka, ale zdradzili, że już niebawem zobaczymy ich na kolejnym wydarzeniu w eleganckich kreacjach. Jak myślicie, co to będzie?

