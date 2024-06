10 czerwca Henio Majdan obchodzi swoje 4 urodziny. Z tej okazji Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z pewnością przygotują dla niego wyjątkową niespodziankę. Były piłkarz nie ukrywa, że lubi rozpieszczać synka i nieustannie obsypuje go prezentami...

Radosław Majdan w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim odpowiedział o swoich relacjach z Heniem i nie owija w bawełnę, że jego syn jest naprawdę rozpieszczany. Przyznała to też sama Małgorzata Rozenek, która w wywiadzie dla nas zdradziła, że jej mąż jest zdecydowanie bardziej hojny, jeśli chodzi o prezenty... Były piłkarz nie widzi w tym nic złego? Radosław Majdan mówi wprost:

Był czas, że mój syn był zdziwiony, kiedy odbierałem go z przedszkola i nie miałem prezentu ze sobą. (...) Mówię zawsze Małgosi, on jest teraz dzieckiem, kiedy jak nie teraz. Jeśli go rozpieszczamy to wtedy, kiedy ma 2,3, 5 lat, chociaż pewnie będziemy go rozpieszczali, dopóki będziemy w stanie, więc pewnie to się nie zmieni.

powiedział wprost Radosław Majdan