Hania i Jacek w ostatnich latach zyskali sporą rozpoznawalność w show-biznesie. Oboje występują w "Tańcu z gwiazdami", a oprócz tego aktywnie prowadzą swoje profile w mediach społecznościowych, gdzie nie brakuje prywatnych wzmianek. W rozmowie z naszym reporterem para otworzyła się na bardzo osobisty temat, przyznając, że mają w tej kwestii zupełnie odmienne zdania.

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke o drugim dziecku

Jeszcze kilka lat temu niewiele się o nich mówiło. Dziś jednak są stałymi bywalcami czerwonego dywanu i branżowych imprez oraz gwiazdami "Tańca z gwiazdami"! Kariera Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke nabrała nieprawdopodobnego rozpędu, jednak nie tylko ich praca ciekawi opinię publiczną. Nie da się ukryć, że największe poruszenie budzi życie osobiste pary.

Na tym polu powodów do dyskusji jest co niemiara, bo Hania i Jacek sami chętnie dzielą się prywatnymi wzmiankami na forum. Tak więc nie zwlekali z informacją o ślubie cywilnym, a kilka miesięcy później skrupulatnie relacjonowali bajkowy ślub we Włoszech. Stałym gościem na ich Instagramach jest również ich córeczka - Róża. Dziewczynka zawróciła w głowie rodzicom, choć Hania przyznała swego czasu, że łączenie macierzyństwa z pracą sporo ją kosztuje. Czy mimo to myślą o drugim dziecku?

Naszemu reporterowi udało się porozmawiać z parą na ten temat. Mimo iż w sieci mówią o tym raczej niewiele, tym razem przyznali, że kwestia powiększenia rodziny jest dla nich ciężkim orzechem do zgryzienia. Wszystko przed odmienne zdania.

Mamy różne zdania. Jacek jest za powiększeniem, a Hania nie jest pewna

Hania i Jacek przyznali również, że póki co starają się nie wybiegać planami daleko w przyszłość. Czy jednak jest szansa, że Różyczka doczeka się rodzeństwa? Jeschke zaznaczył, że gdyby miało do tego dojść, najpierw musi stać się jedna rzecz!

Co takiego nam powiedział? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

