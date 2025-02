Każdy rodzic zna ten moment - pierwsza rozłąka, pierwsze kroki dziecka w nowym miejscu, pierwsze chwile bez mamy i taty. Jacek Jeschke, znany tancerz i dumny tata, właśnie tego doświadczył. Jego córka Róża, rozpoczęła niedawno przygodę ze żłobkiem. Przed naszą kamerą tancerz nie krył emocji i opowiedział o wzruszającym momencie.

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke są parą zarówno na parkiecie, jak i w życiu prywatnym. Ich związek narodził się z pasji do tańca, którą rozwijali m.in. w programie "Taniec z Gwiazdami". Po latach wspólnej pracy i budowania relacji postanowili sformalizować swój związek - w 2024 roku wzięli ślub, a dwa lata wcześniej zostali rodzicami Róży, która jest ich największą radością.

W ostatnim czasie ich 3-letnia córka rozpoczęła przygodę ze żłobkiem, co było dla rodziców pełnym emocji momentem. Jacek Jeschke podzielił się z nami swoimi wzruszającymi przeżyciami związanymi z pierwszym przedstawieniem swojej córki Róży na Dzień Babci i Dziadka.

Ostatnio byłem na przedstawieniu, pierwszy raz, z Hanią i z dziadkiem na Dzień Dziadka i Babci. Wiesz, to są totalnie inne emocje(...)Każdy rodzic tylko może ci powiedzieć, jak łza się kręci w oku, jak widzę, że to dziecko próbuje przekazać jakąś mi emocje, pokazać jak się cieszy.

Tancerz oczywiście porównał rodzicielstwo do tańca, w którym przeplatają się chwile radości i wzruszenia, ale także smutku i łez.

To są emocje, to jest życie, tak jak w 'Tańcu z Gwiazdami' emocje muszą być. Czasami płaczemy, czasami się śmiejemy, to jest ludzkie i wydaje mi się, że dzięki temu tworzy się fajny kontakt i fajna relacja.

- dodał.