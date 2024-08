Już niebawem dowiemy się, z kim zatańczy Hania Żudziewicz w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Mimo że Zenon Martyniuk nie wystąpi w tanecznym show to Hania Żudziewicz wskazuje właśnie jego na potencjalnego partnera. Co sprawia, że tancerka chciałaby tworzyć parę taneczną z Zenonem?

Wczoraj odbyła się ramówka Polsatu, na której poznaliśmy wszystkie programy, które pojawią się w jesiennej propozycji Polsatu. Prócz wielu nowości widzowie mogą cieszyć się ponownie nową edycją tanecznego show "Taniec z Gwiazdami", w którym wystąpią gorące nazwiska polskiego show-biznesu oraz topowi tancerze. Wśród znanych i lubianych tancerzy nie mogło zabraknąć Hani Żudziewicz, która teraz zapytana o taniec z Zenkiem Martyniukiem wyznała całą prawdę:

No jasne, jestem bardzo ciekawa. Ja myślę, że Pan Zenek to się dobrze rusza(...) Jestem pewna, że jakby wystąpił w Tańcu z Gwiazdami to wsparcie by miał olbrzymie

- wyjawiła Hania.