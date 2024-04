Przed Roksaną Węgiel kolejne, ogromne wyzwanie. Tym będzie niedzielny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że gwiazda pilnie trenuje pod czujnym okiem tanecznego trenera, Michała Kassina. Teraz para zwróciła się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co mieli do przekazania? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Roksana Węgiel zwraca się do fanów przed "Tańcem z Gwiazdami"

Bez wątpienia Roksana Węgiel to ta gwiazda, która wzbudza w fanach wielkie emocje. Tak jest od momentu, w którym ta pierwszy raz pojawiła się na szklanym ekranie w proramie "The Voice Kids". Od tamtej pory co prawda wiele się zmieniło - ale nie zainteresowanie jej osobą. Ostatnio wszyscy mówili o ślubie Roksany Węgiel ze starszym partnerem, Kevinem Mglejem, zawodowo jednak także sporo się dzieje w jej życiu. W końcu młoda gwiazda co tydzień sprawdza swoje taneczne możliwości na najpopularniejszym parkiecie w Polsce w "Tańcu z Gwiazdami". Okazuje się jednak, że nie zawsze jest łatwo.

Roksana Węgiel fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Bez wątpienia Roksana Węgiel jest jedną z faworytek w "Tańcu z Gwiazdami". Jak się okazuje, młoda gwiazda intensywnie trenuje przed każdym odcinkiem. Nie inaczej było tym razem, kiedy sobotnie popołudnie ta spędziła na sali treningowej, gdzie pod okiem tanecznego partnera, Michała Kassina ćwiczyła do niedzielnego odcinka. Jak się okazuje, ten będzie naprawdę wymagający, ponieważ przed gwiazdami prezentacja aż dwóch układów tanecznych. Gwiazda nie ukrywa więc, że nie jest lekko:

Hejka kochani, my jesteśmy po próbie. Zatańczyliśmy i... bardzo nas to zmęczyło! wyznała.

Roksana Węgiel i Michał Kassin Instagram Roksana Węgiel

Ponadto Roksana Węgiel ogłosiła, że przygotowała coś dla fanów - to jednak wydarzy się, kiedy para przejdzie do kolejnego odcinka:

Słuchajcie, dzisiaj głosimy Wam, co zrobimy, jeśli przejdziemy dalej. Mamy już wybrane wyzwanie. Na początku zaczniemy tak. Myślę, że to będzie wyważona akcja, ale szalona, fajna. wyznała.

Gwiazda zaapelowała także do fanów, prosząc o głosy:

Nasz los w waszych rękach skwitowała.

Będziecie kibicować tej dwójce?

