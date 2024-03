Roxie Węgiel jest jedną z najmocniejszych uczestniczek 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" i jest typowana do finałowej trójki. Każdy występ piosenkarki jest dopracowany do perfekcji, a na scenie tanecznego show zachwyca niczym na prestiżowym konkursie tańca. Jednak do tej pory na widowni "Tańca z Gwiazdami" nie pojawili się jeszcze rodzice Roxie Węgiel. Artystka wytłumaczyła całą sytuację. Posłuchajcie, co powiedziała. Tylko u Nas!

Reklama

Dlaczego mama Roxie Węgiel nie pojawiła się na widowni „Tańca z Gwiazdami”?

Roksana Węgiel w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim podczas jednego z treningów do "Tańca z Gwiazdami" odpowiedziała na pytanie, które zadają sobie wszyscy: Dlaczego na widowni nie pojawiła się do tej pory rodzina artystki? Jak wiadomo podczas każdego odcinka kibicuje jej Kevin Mglej, pojawili się nawet jego rodzice, a tata narzeczonego Roksany był szczerze poruszony jej występem. Dlaczego więc m. in. mama Roxie Węgiel nie pojawiła się jeszcze w programie?

Musisz jej zapytać. - zaczęła Roksana i szybko dodała: Nie, po prostu mam też młodszych braci Maksia, Tymka. Akurat z Maksem się udało był na pierwszym odcinku i przekazał mi ogromne wsparcie, a moi rodzice jeszcze nie dali rady. Może im się uda.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Roksaną Węgiel i dowiedźcie się, co jeszcze powiedziała na temat najbliższych...

Instagram @roxie_wegiel

Reklama

Zobacz także: Afera po występie Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami". Publiczność aż zaczęła krzyczeć