Roksana Węgiel ostatnio publikowała niemal same zdjęcia, na których pozowała z narzeczonym, co było sporym zaskoczeniem dla jej fanów, którzy byli przyzwyczajeni do rodzinnych relacji artystki. Jak wiadomo, jeszcze niedawno piosenkarka dość często odwiedzała rodziców i chwaliła się tym, jak spędzają czas, ale w ostatnim czasie się to zmieniło. Aż do teraz...

Roksana Węgiel zaskoczyła zdjęciem z mamą. Co za zaskoczenie!

Roksana Węgiel po długiej przerwie opublikowała zdjęcie z mamą, na którym widać, jak razem jadą samochodem. Ostatni ich wspólny kadr pochodził z marca, kiedy piosenkarka odwiedziła rodziców z okazji urodzin swojej mamy. Od tego czasu pojawiło się sporo spekulacji na temat rozluźnienia ich relacji, które podsycał fakt, że na widowni "Tańca z Gwiazdami" zabrakło najbliższych Roksany. Teraz artystka ucięła te plotki i pokazała nagranie z mamą. Co więcej, zadała dość nietypowe pytanie:

Mama czy siostra? zapytała podchwytliwie Roksana Węgiel.

Już wcześniej pojawiały się pochlebne komentarze pod adresem Edyty Węgiel, która wygląda doskonale i na zdjęciach faktycznie bardziej przypomina starszą siostrę niż mamę Roksany.

Jesteście zaskoczeni nagłą relacją Roksany Węgiel z mamą? Sądzicie, że rodzice piosenkarki pojawią się na jej hucznym ślubie z Kevinem?

