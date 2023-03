Małgorzatę Rozenek rozpieszcza nie tylko mąż. Henio również podarował jej prezent [WIDEO]

Radosław Majdan opublikował na Instagramie piękny wpis i urocze zdjęcia ze swoim synkiem. Mały Henryk skradł serca internautów! Fani stwierdzili zgodnie, że dziecko gwiazdy TVN i byłego piłkarza, to cały tata. Musicie zobaczyć, jak Radosław Majdan opiekuje się maleństwem. Synek sportowca to sama słodycz! Radosław Majdan pochwalił się swoim synkiem Radosław Majdan zaledwie kilka dni temu zadebiutował w roli taty. Małgorzata Rozenek urodziła ich syna dokładnie 10 czerwca. Radosną wiadomość przekazał wówczas mąż gwiazdy TVN. W swoim wpisie na Instagramie nie ukrywał, że był to dla niego najszczęśliwszy dzień w życiu. To najszczęśliwszy dzień mojego życia😍😍😍dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny💪 3900 gr / 58 cm 👍 snuje już co do Niego plany😉 treningowe😂 Przed Wami HENIO❤️- napisał wówczas Radosław Majdan. Po kilku dniach spędzonych w szpitalu Małgorzata Rozenek i jej synek wrócili do domu. Dziś dumny tata pomaga swojej żonie w opiece nad dzieckiem. Kilka godzin temu Małgosia opublikowała w sieci urocze zdjęcia na których mogliśmy zobaczyć, jak jej mąż i syn śpią obok siebie, a teraz nowe fotki z małym Henrykiem opublikował również sam Radosław Majdan. Moja wielka miłość 💙 Henryk 💙#dzidziuśmajdana- napisał dumny tata. Internauci są zachwyceni! Część fanów oceniła, że mały Henryk to cały tatuś. - Cudny, mały człowieczek...😍😍 - Cały tata - #synektatusia 😍 - Piękny widok ojciec i syn 💕😉👍- komentują internauci. Zobaczcie, jak Radosław Majdan tuli swojego synka! Zobacz także: Pępkowe Henia, czyli Radosław Majdan pokazał jak świętował z przyjaciółmi narodziny syna! Nowe ZDJĘCIA Radosław Majdan...