Maciej Dowbor w rozmowie z Party.pl odpowiedział na pytanie, czego sobie życzy z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Gwiazdor "Dzień dobry TVN" nagle zaczął mowić o swoim domu w Hiszpanii. Zdradził, czy razem z rodziną planują zamieszkać tam na stałe.

Maciej Dowbor szczerze o ewentualnej przeprowadzce do Hiszpanii

Maciej Dowbor już od lat jest w szczęśliwym związku z Joanną Koroniewską. Para doczekała się dwóch córek: Janiny i Heleny. Prowadzący "Dzień Dobry TVN" i aktorka niezbyt często zdradzają szczegóły ze swojego życia prywtanego, a w sieci nie pokazują zbyt wiele prywatnych kadrów. Wiadomo jednak, że Koroniewska i Dowbor jakiś czas temu kupili sobie dom w Hiszpanii. Para spędza tam całkiem sporo czasu, ale czy chcieliby zamieszkać tam na stałe?

Maciej Dowbor w rozmowie z reporterką Party.pl zdradził, czy planuje razem z rodziną wyprowadzić się z Polski.

Nie wyobrażamy sobie żebyśmy mieli na stałe mieszkać poza Polską. Tak długo dopóki nasze dzieci się uczą, tak długo dopóki my jesteśmy aktywni zawodowo - być może dzielenie trochę życia trochę tu, trochę tam bo to jest bardzo miłe, sympatyczne ze względu na pogodę, ale serce i podatki pozostaną w naszym kraju powiedział przed kamerą Party.pl.

