Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan od lat należą do grona najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Małżonkowie chętnie dzielą się w sieci uroczymi kadrami z życia rodzinnego, jednak najnowsze wyznanie artystki wprawiło wszystkich w osłupienie. Okazuje się, że para ma za sobą wyjątkowo trudny czas.

Barbara Kurdej-Szatan szczerze o kryzysie w swoim małżeństwie

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan poznali się w 2011 roku i zaledwie po kilku miesiącach znajomości zdecydowali się na ślub. Niedługo potem na świat przyszła ich córka Hania.

My się zaczęliśmy docierać tak naprawdę, dopiero jak się Hania urodziła, bo wszystko tak szybko się toczyło, że my nie mieliśmy w ogóle czasu na jakieś przemyślenia i dopiero potem się okazało, że jednak warto było chyba troszeczkę pomyśleć. wyznała aktorka

Początek ich wspólnego życia był intensywny i pełen nowych wyzwań. Aktorka podkreśliła, że natłok wydarzeń sprawił, iż nie mieli czasu na dogłębne poznanie się, co w późniejszym czasie zmusiło parę do radykalnych decyzji.

Problemy w małżeństwie Barbary Kurdej-Szatan i Rafała Szatana

Po przeprowadzce do Warszawy para musiała stawić czoła wielu obowiązkom zawodowym i rodzicielskim. Barbara Kurdej-Szatan opowiedziała, jak przeżyła tak dużą i gwałtowną zmianę w życiu.

Myśmy sobie zafundowali wszystko na raz. To było wspaniałe, bo było to jakieś wielkie uniesienie, miłość. Nie musieliśmy się nad niczym zastanawiać, po prostu się działo. Ale potem okazało się, że mamy wszystko na raz. przyznała

Para przyznała, że narastające problemy doprowadziły małżonków do sytuacji, w której oboje myśleli o zakończeniu związku.

Było bardzo trudno w pewnym momencie. przyznali zgodnie

Tak Szatanowie uratowali swój związek

Chcąc uratować małżeństwo, Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan zdecydowali się na terapię. Aktorka zdradziła, że początkowo udali się na sesję terapeutyczną wspólnie.

Byliśmy w sumie tylko raz razem. Potem Rafał już nie chciał iść razem, ale poszliśmy osobno. Dużo nas to też nauczyło i myślę, że dużo nam to dało jako parze w takiej umiejętności rozmowy. My chyba dopiero od tego momentu nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać tak bardziej szczerze. powiedziała aktorka

Terapia pomogła parze nauczyć się wyrażania emocji i otwartej komunikacji, co okazało się kluczowe w procesie odbudowy relacji. Pomimo trudnych chwil, parze udało się pokonać kryzys. Barbara Kurdej-Szatan podkreśliła, że przetrwać pomogła im też prawdziwa miłość.

Wydaje mi się, że jak się pojawiają problemy, to nagle te problemy urastają do jakiejś ogromnej rangi. One nas przytłaczają i takie wielkie się robią, ale jeżeli gdzieś tam na końcu u schyłku nie ma miłości, no to to się rozpadnie. A jeżeli ta miłość tam jest i łączy i się nie rozpadnie, no to jeszcze można to wszystko jakoś posklejać. Tak to chyba u nas było. przekazała Basia

Dzięki wspólnej pracy i terapii, małżonkowie odzyskali równowagę. Aktorka opisała, jak ich zdrowa relacja funkcjonuje dzisiaj.

U nas to było tak, że te emocje wybuchały, ale nie do końca potrafiliśmy to przegadać i dlatego jakoś tak nawarstwiało się, a teraz już chyba potrafimy sobie mówić szczerze. dodała Kurdej-Szatan

Zobacz także: