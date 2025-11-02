Na ten moment rodzina czekała od dawna. Po wielomiesięcznych pracach nad swoim wymarzonym domem, Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem i synami przeprowadziła się do upragnionej posiadłości, która zapiera dech jej fanom. Teraz, w rozmowie z naszą reporterką zdradziła szczegóły przeprowadzki. Nawiązała też do obowiązków swoich dzieci. Te słowa mogą was zaskoczyć.

Małgorzata Rozenek-Majdan rozczulająco o nowym domu

Gwiazda TVN od dłuższego czasu opowiadała o pracach przy wymarzonej posiadłości, które pochłaniały większość jej uwagi. Niedawno rodzina wreszcie się przeprowadziła, a Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się nową nieruchomością. Trzeba przyznać, że zarówno willa, ogród, jak i wnętrza naprawdę robią wrażenie.

400-metrowowa rezydencja wygląda niczym willa rodem z "Dynastii". Pełno tu jasnych, przestronnych wnętrz, luksusowych mebli i wyszukanych dodatków utrzymanych w stylu "new hampton", wpisującego się w estetykę "old money". W rozmowie z naszą reporterką mówi wprost:

Spełnienie naszych marzeń.

Małgorzata Rozenek-Majdan o obowiązkach dzieci w nowym domu

Choć życie Małgorzaty Rozenek-Majdan, jej ukochanego męża Radosława Majdana wygląda niczym scenariusz na film rodem z Hollywood, to gwiazda TVN mówi wprost, że pomimo życia na wysokim poziomie i otaczających ich luksusów, jej synowie nie stronią od domowych obowiązków

Dla mnie ważne jest, żeby dzieci miały świadomość, jak dużo ciężkiej pracy to wymaga.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Małgorzata Rozenek-Majdan. Cały wywiad znajdziecie na naszym kanale na YouTube.

