W ostatnich wywiadach Adam Zdrójkowski wyznał, że zakupił nieruchomość w Hiszpanii, jest także posiadaczem kilku działek, a pomysły na dalsze inwestycje się nie kończą. Jego wyznania skutkowały dużym zainteresowaniem mediów. Czy mu to przeszkadza?

Reklama

Adam Zdrójkowski o nieruchomościach i działalności w sieci

Adam Zdrójkowski ma 25 lat. Swoją karierę zaczynał jako dziecko. Nim osiągnął pełnoletność, pieczę nad jego finansami sprawowali rodzice. Zgromadzone sumy spłynęły na jego konto już jak był dorosły. Nie ukrywa, że po latach jest wdzięczny za ten krok, bo mogło to uchronić go przed "wyrzucaniem pieniędzy w błoto". Dziś już sam inwestuje swoje zarobki, a jedną z decyzji było kupno nieruchomości za granicą. Adam Zdrójkowski kupił mieszkanie w Hiszpanii, z którego chętnie będzie sam korzystał ale również udostępni swojej rodzinie. Aktor myśli także nad wynajmem domu, kiedy będzie stał pusty. Swoimi sukcesami i spełnionymi marzeniami chętnie dzieli się w sieci:

Ja lubię się chwalić, jestem też z siebie dumny, że mogę sobie na to pozwolić. Że jestem w tym momencie, że ta ''rodzinka'', że to wszystko jakoś się udało tak wykorzystać na tyle. Ale szczerze, to jest fajne, że mogę sobie na to pozwolić i to jest inwestycja dla siebie, dla rodziny, co nie zmienia faktu, że ja nauczony doświadczeniami ze swojego życia kilka lat wcześniej, wiem jak dozować informację

Co jeszcze nam zdradził?

Zobacz także:

Reklama