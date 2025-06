Blanka Lipińska spełniła swoje wielkie marzenie i kupiła 40-letnią posiadłość w Hiszpanii. W sieci dzieliła się postępami w urządzaniu miejsca, w które będzie uciekała na wakacje czy w zimowe dni. Przy okazji zdradziła nam swoje najbliższe plany.

Blanka Lipińska kupiła luksusową willę w Hiszpanii. Podkreśla jednak, że nie zamierza wyprowadzać się z Polski na stałe. Na Instagramie napisała: "To będzie dom na zimę. To będzie azyl dla moich rodziców, którzy od tego roku oboje są na emeryturze. To będzie ukochane (bo z basenem) miejsce moich bratanków. To będzie dom otwarty dla naszych przyjaciół". W rozmowie z Party.pl. Blanka Lipińska zdradziła swój sekret, poniekąd powiązany z tą inwestycją:

Bardziej ta Hiszpania jest dla mnie fajna, bo tam jest fajny vibe, ja się tam chcę nauczyć slow life (...) Ja bym bardzo chciała się tego od nich nauczyć. Zdradzę Ci też sekret, zaczynam się uczyć hiszpańskiego, bo chcę ich rozumieć, chce mówić biegle po hiszpańsku. Nie, żebym wiązała przyszłość z Hiszpanią, absolutnie ale tam jest taniej, jakość jedzenia jest na dużo wyższym poziomie niż w Polsce, tam jest naprawdę spoko tak, żeby sobie pojechać, pochodzić sobie po plaży.

Co jeszcze znam zdradziła? Zobaczcie naszą rozmowę z Blanką Lipińską.

