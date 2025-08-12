Olga Kalicka podczas rozmowy z Party.pl opowiedziała o wielkich zmianach w swoim życiu. Okazuje się, że w tym tygodniu wydarzyło się coś niesamowitego. Aktorka jest zachwycona.

Olga Kalicka kupuje nowy dom

Olga Kalicka zdobyła ogromną popularność dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl". Produkcja przez wiele lat była prawdziwym hitem TVP, jednak w 2020 roku okazało się, że nie będzie już kontynuowana. Po pięciu latach od tamtych wydarzeń okazało się, że aktorzy wracają na plan i powstaną nowe odcinki "Rodzinki.pl". 12 sierpnia plejada gwiazd pojawiła się na pokazie nowej "Rodzinki.pl", a wśród nich nie mogło zabraknąć Olgi Kalickiej, która ponownie zagra serialową Magdę.

Olga Kalicka podczas spotkania z mediami rozmawiała z reporterem Party.pl i uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego. Przed kamerą wyznała, że od jakiegoś czasu szukała nowego domu i w tym tygodniu wydarzyło się coś niezwykłego.

Chyba znalazłam. Więc jak wszystko dobrze pójdzie to może święta Bożego Narodzenia już spędzimy w nowym domu. wyznała szczęśliwa aktorka.

Razem z moim partnerem zrobiliśmy doktorat z wybierania domu - tego, co ten dom musi mieć, ile metrów musi mieć działka, jaki musi być rozkład pomieszczeń więc mam wrażenie, że w zasadzie po roku szukania teraz jesteśmy w takim momencie, w którym weszliśmy do tego domu i mieliśmy takie ''dobra, ten dom ma wszystko czego potrzebujemy''. dodała gwiazda.

Co jeszcze o nowym domu powiedziała nam Olga Kalicka? Zobaczcie nasz materiał wideo!

