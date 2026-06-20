Barbara Kurdej-Szatan to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Prywatnie od lat jest żoną aktora - Rafała Szatana, a owocem ich miłości są córka Hanna i syn Henryk. Jak radzą sobie z wychowywaniem nastolatki? O tym - i nie tylko - Kurdej-Szatan opowiedziała przed naszą kamerą.

Barbara Kurdej-Szatan o wychowaniu dorastającej córki

Barbara Kurdej-Szatan od lat może liczyć na wsparcie najbliższych. Aktorka od 2011 roku jest związana z Rafałem Szatanem, z którym wychowuje dwoje dzieci – córkę Hannę i syna Henryka. Choć media często rozpisują się o rzekomych kryzysach w małżeństwie Barbary Kurdej-Szatan, para od lat tworzy szczęśliwą relację. Mimo licznych obowiązków zawodowych gwiazda wielokrotnie podkreślała, że rodzina zajmuje w jej życiu najważniejsze miejsce, a wspólnie spędzony czas jest dla niej bezcenny.

Dziś Hanna nie jest już małą dziewczynką, lecz nastolatką. Córka Barbary Kurdej-Szatan ma 14 lat i znajduje się na etapie dorastania, który dla wielu rodziców wiąże się z nowymi wyzwaniami wychowawczymi. Jakie cechy zauważyła u swojej nastoletniej córki? O tym Barbara Kurdej-Szatan opowiedziała przed naszą kamerą.

Ja już widzę w niej wspaniałe cechy. Takiej niezależności, siły, ona mówi, że jest feministką. (...) Feminizm nie polega tylko na hołubieniu kobiet, ale na takim poczuciu własnej wartości, dbaniu o siebie. Poczuciu tego, jakie powinnyśmy mieć prawa, walki o te prawa ale też właśnie wspierania siebie wzajemnie, ale w jednoczesnym ogromnym szacunku do siebie wzajemnie i tak samo do mężczyzn. Myślę, że taka dobroć, siła, miłość - tym powinien kierować się feminizm opowiadała.

Aktorka zdradziła również, jaką Hania jest siostrą i jakie relacje łączą ją z młodszym bratem. Jesteście ciekawi? Zobaczcie koniecznie całość materiału wideo.

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