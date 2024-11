Rafał i Dominika z 11. edycja "Rolnik szuka żony" to para, która najbardziej zaskoczyła widzów. Wiele osób sądził, że rolnik wybierze Anetę, a wybór padł właśnie na Dominikę. Z ostatniego odcinka wynika, że ich relacja kwitnie, a widzowie widzą u nich wielki potencjał. W niedzielny wieczór rolnik zaskoczył jednak nowym zdjęciem, które udostępnił na swoim InstaStories. To nie Dominika stoi przy jego boku!

Rafał z "Rolnika" pokazał zdjęcie, którego nikt się nie spodziewał

Rafał to uczestnik 11. edycji miłosnego hitu TVP, który na początku nie zdobył zbytnio sympatii widzów. Wszystko przez to, że wahał się ze swoimi wyborem i nie wiedział, czy zaryzykować związek z szaloną Anetą, czy dać szansę Dominice, która jest podobna do niego. Ostatecznie rolnik zdecydował się na tę "bezpieczną" opcję, czyli Dominikę. Jego decyzja niektórych mocno zaskoczyła, ale wiele osób trzyma kciuki za tę parę. Po ostatnim odcinku fani "Rolnik szuka żony" są zachwyceni relacją Dominiki i Rafała, którzy czują się przy sobie coraz bardziej swobodnie. Rolnik pojechał w odwiedziny do swojej wybranki, która zabrała go na nietypową randkę — para robiła zdjęcia wznoszącym się i lądującym samolotom. Uczestnik show bardzo docenił kreatywność swojej wybranki. "Bardzo to doceniam", komentował zachwycony pomysłami Dominiki Rafał. Widać było, że między tą dwójką iskrzy. Na tym jednak nie koniec!

screen "Rolnik szuka żony"

Jak wiadomo, uczestnicy "Rolnik szuka żony" nie mogą jeszcze zdradzić, jak potoczyły się ich losy. Widzowie muszą poczekać do finałowego odcinka, by zobaczyć, które relacje przetrwały. Rafał rzadko kiedy udziela się na Instagramie, ale w niedziele wieczór postanowił opublikować relacje z pozostałymi uczestnikami show: Marcinem, Sebastianem i Agatą — zabrakło tylko Wiktorii. Pytanie brzmi, kto zrobił im wspólne zdjęcie. Myślicie, że była to Dominika?

Instagram @rafalgajda0

Na zdjęciu widać, że rolnicy i rolniczka mają poczucie humoru. Warto zwrócić uwagę na to, jakie przedmioty mają w ręku. Jakiś czas temu głośno było o tym, że Sebastian z "Rolnika" zrobił aferę o ręcznik swojej kandydatce i na zdjęciu rolnik trzyma właśnie ręcznik. Agata zaś trzyma w ręku mleko, bo zajmuję się produkcją bydła mlecznego, a Marcina trzyma jabłka, ponieważ prowadzi gospodarstwo sadownicze. A czy noże, które trzyma Rafał, zwiastują odkrycie talentu kulinarnego rolnika? Jesteśmy bardzo ciekawi!

A wy oglądacie 11. edycję "Rolnik szuka żony"?

