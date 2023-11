Waldemar z "Rolnik szuka żony" był w jednym z ostatnich odcinków bohaterem nie lada afery, a teraz okazuje się, że rolnik nie ma zamiaru zwalniać tempa w zaskakiwaniu fanów! Jak się okazuje, Waldemar zmienił swoją dotychczasową faworytkę. Z kim stworzy parę?

Fani, którzy śledzą kolejne odcinki "Rolnik szuka żony 10" są zgodni - ta edycja popularnego show TVP zdecydowanie obfituje w niespodziewane wydarzenia. Bohaterem zaskakującego zwrotu akcji stał się Waldemar z "Rolnik szuka żony", który przyznał się do utrzymywania relacji z kobietą spoza programu. Rolnik zdecydował się jednak wyznać kandydatkom całą prawdę, a kobiety okazały mu wyrozumiałość i nie wyjechały z jego gospodarstwa.

Do tej pory nie ulegało wątpliwości, że faworytką Waldemara wśród kandydatek była Ewa - piękna wokalistka od początku zdawała się skraść jego serce. Teraz jednak rolnik wyraźnie skłania się ku zupełnie innej decyzji!

W rozmowie z Dorotą Waldemar poddał pod wątpliwość swój dotychczasowy wybór i dał jej wyraźnie do zrozumienia, że ma u niego duże szanse. Jednocześnie rolnik pożegnał trzecią z kandydatek - Annę, z którą - jak twierdzi - nie udałoby mu się zbudować trwałej relacji. Kobieta nie kryła rozczarowania tą decyzją i naprawdę trudno było jej powstrzymać emocje.

To jak mam im to powiedzieć: mam dla Was dobrą wiadomość, jadę do domu?

- zapytała Waldemara Anna po szczerej rozmowie na temat przyszłości ich relacji.