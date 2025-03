CBŚP wkroczyło do akcji 5 marca, przeprowadzając szeroko zakrojone zatrzymania na terenie Polski. Wśród osób objętych działaniami służb znaleźli się znani influencerzy, dziennikarze oraz osoby związane z organizacją FAME MMA. Na liście znalazł się również Wojciech G., którego związek z młodszą dziewczyną budził spore zainteresowanie. Nie do wiary, jak niespełna 20-letnia ukochana gwiazdora "Warsaw Shore" zareagowała na jego zatrzymanie. Choć jej post szybko zniknął z sieci, nie pozostał bez echa:

Świat influencerów i freak-fightów wstrząśnięty! W środę, 5 marca 2025 roku, Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, w wyniku której zatrzymano 10 znanych postaci związanych ze światem internetu, sportów walki i mediów. Wśród zatrzymanych znaleźli się czołowi influencerzy oraz organizatorzy gal FAME MMA – Wojciech G. oraz Michał B., ps. Boxdel. Zatrzymania mają związek z nielegalnym procederem organizowania internetowych gier losowych. To jedna z największych afer w polskim środowisku influencerów, a jej konsekwencje mogą być ogromne.

Tymczasem, gdy cały internet czekał na komentarz dziewczyny zatrzymanego Wojciecha G., kilkanaście lat młodszej Sofi, zainteresowani doczekali się jedynie... reklamy dla marki odzieżowej, która wylądowała na InstaStories 19-latki. Od komentarza w tej sprawie nie powstrzymał się Sylwester Wardęga, który - choć sam wpis zniknął szybko z sieci - nie omieszkał wyrazić swojej konsternacji na Instagramie!

Ja to jestem już naprawdę zszokowany. Zatrzymali Wojtka G. Jego dziewczyna, która zawdzięcza mu wszystko, całą swoją karierę, wrzuca k**** dziś, po jego zatrzymaniu, reklamę k**** gaci. Można przełożyć każdą współpracę. Ja rozumiem, że promocja się zaczyna, ale no nie wypada... I wiecie, dużo osób czekało, co u niej, jak ona to skomentuje - więc zasięgi też większe

- skomentował Wardęga.