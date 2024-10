O rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli ostatnimi czasy zrobiło się bardzo głośno. Uchodzili oni bowiem za jedną z najbardziej dobranych par w polskim show-biznesie.

Maciej Pela zaniepokoił fanów

Maciej Pela po rzekomym rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską ma bardzo dobry humor. Na jego profilu pojawia się sporo relacji, gdzie dzieli się z fanami tym, co porabia w ciągu dnia. Ostatnio postanowił zakpić z rozstania z żoną i opublikował dosyć nietypowy post.

Uwaga, ogłoszenie: Nadeszły zmiany w moim życiu. Po 35 latach polubiłem kefir. Taki zwyczajny, prosty, krasnystawski KEFIR - poinformował Maciej Pela.

Tym razem na profilu Macieja Peli pojawiła się nowa relacja nagrana przed wejściem do gabinetu fizjoterapii. Mąż Agnieszki Kaczorowskiej wybrał się do fizjoterapeuty, gdzie swego czasu bywała również Kaczorowska.

Ręka nie odpuszcza. Ale ja też nie :) - napisał Maciej Pela.

Zapewne kontuzja dokucza tancerzowi i chce się z nią jak najszybciej uporać.

Jak wyglądał związek Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej?

W sieci aż wrze od plotek dotyczących rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Para do tej pory nie zdecydowała się na jasny komunikat potwierdzający ich rzekome rozstanie. Jeszcze do niedawna wydawać by się mogło, że pomiędzy Agnieszką a Maciejem wszystko układa się idealnie. Jednak nagle fani zaczęli dostrzegać drobne znaki, które mogą sugerować o kryzysie lub nawet rozstaniu. Z dłoni aktorki już jakiś czas temu zniknęła obrączka, a na instagramowym profilu Kaczorowskiej na daremno szukać wpisu, jaki jeszcze niedawno widniał. Mianowicie z profilu usunęła, że jest żoną. Taniec to jeden z elementów, który ich połączył, jednak do dziś nie wiadomo, co mogło być przyczyną rozstania.

Maciej Pela jest tancerzem, choreografem i instruktorem tańca. Ma na swoim koncie liczne sukcesy taneczne oraz doświadczenie jako nauczyciel tańca, a jego pasja do tej dziedziny pomogła mu zdobyć uznanie w świecie tańca towarzyskiego. Jednak większość osób kojarzy go przede wszystkim jako męża Agnieszki Kaczorowskiej. Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska poznali się w środowisku tanecznym i szybko znaleźli wspólny język dzięki wspólnej pasji do tańca. Para zaczęła spotykać się i ich związek szybko stał się poważny. W lipcu 2018 roku Agnieszka i Maciej wzięli ślub, a ich ceremonia była wydarzeniem pełnym miłości i radości, które odbiło się echem w mediach. Maciej i Agnieszka są rodzicami dwóch córek: Emilii, urodzonej w 2019 roku, oraz Gabrieli, która przyszła na świat w 2021 roku.

Maciej Pela, jako zawodowy tancerz i choreograf, wspierał Agnieszkę w jej tanecznej karierze oraz w projektach związanych z tańcem. Agnieszka Kaczorowska, oprócz aktorstwa, jest również znana ze swoich sukcesów w tańcu towarzyskim, co do czasu sprawiało, że razem stanowili zgrany duet zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Przynajmniej tak wszyscy myśleli, gdyż para poprzez wstawianie wyidealizowanych zdjęć i nagrań tworzyła niemalże idealne "instagramowe życie". Ale jak tak naprawdę było w rzeczywistości? To wiedzą tylko aktorka i tancerz. Wydawać by się mogło, że nagle w ich relacji zabrakło czegoś ważnego. Jak do tej pory byli jedną z bardziej inspirujących par w polskim show-biznesie.

