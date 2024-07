Stało się! Maciej Kurzajewski podzielił się w sieci swoją decyzją o rozstaniu z Telewizją Polską. We wpisie złożył podziękowania współpracownikom i telewidzom, a także zapowiedział spore zmiany i zawodowe wyzwania.

Choć już od pewnego czasu mówiło się o tym, że Maciej Kurzajewski zasili ekipę Polsatu, dopiero teraz wszystko stało się jasne. To już ostateczne: Maciej Kurzajewski, związany z TVP przez ponad trzy dekady, odchodzi ze stacji. Jak poinformował dziennikarz, choć jeszcze niedawno zapraszał widzów do wspólnych chwil przed telewizorami, nie będzie już komentatorem na żywo w studio Telewizji Polskiej:

Dziennikarz podziękował ważnym dla niego osobom, bez których nie udałoby mu się osiągnąć tak spektakularnego sukcesu telewizyjnego. Wśród nich znalazł się m.in. znany komentator sportowy, Włodzimierz Szaranowicz:

Maciej Kurzajewski opowiedział też o tym, jak przebiegała jego telewizyjna droga. Podziękował kolegom i koleżankom ze stacji:

W szczególny sposób Kurzajewski zwrócił się do telewidzów - wg niego bez ich dopingu jego kariera nie poszłaby do przodu:

Największe podziękowania kieruję jednak do Was, Drodzy Widzowie. To dzięki Wam miałem motywację do ciągłego doskonalenia się i poszukiwania nowych dróg. Wasze wsparcie i zaufanie były i są dla mnie najcenniejszymi nagrodami. Oczywiście, za pięć Telekamer, w tym tę Złotą, też Wam bardzo dziękuję!Choć czas płynie nieubłaganie, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do sportu pozostają niezmienne. Jestem wdzięczny za każdy dzień spędzony na antenie i z nadzieją patrzę w przyszłość, licząc na kolejne lata pełne inspirujących wyzwań. Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam do dalszej wspólnej podróży w świecie mediów i sportu. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne otwierają się szeroko jak wrota

- zakończył prezenter.