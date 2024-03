To koniec przygody Przemysława Babiarza w popularnych programie telewizyjnej Dwójki "Va Banque". Ruszyły nagrania do kolejnych odcinków i już od 2 kwietnia w roli prowadzącego pojawi się Radosław Kotarski. Dziennikarz, który już wcześniej współpracował z "Pytaniem na śniadanie" i prowadził w TVP2 cykl "Podróże z historią" już pochwalił się zdjęciem ze studia programu "Va Banque".

Przemysław Babiarz nie poprowadzi już programu 'Va Banque'

Przemysław Babiarz z Telewizją Polską związany jest od 30 lat i w tym czasie pracował głównie w redakcji sportowej, ale na swoim koncie ma też między innymi prowadzenie programu "Va Banque", który wrócił na antenę Dwójki w 2020 roku. Teraz ta przygoda się kończy i przyszła pora na zmianę. W roli prowadzącego zobaczymy teraz Radka Kotarskiego. To już kolejna duża zmiana w Telewizji Polskiej. Zaledwie tydzień temu z TVP po 30 latach pożegnała się Anna Popek, ale to jeszcze nie koniec, bo jak informują media zmiany kadrowe mają pojawić się jeszcze w "The Voice of Poland" czy "Kole fortuny".

fot. Piętka Mieszko/AKPA

Telewizja Polska już oficjalnie poinformowała, kto pojawi się w roli prowadzącego "Va Banque" i dziś wiadomo już, że będzie to Radek Kotarski, założyciel youtube’owego kanału Polimaty oraz właściciel Wydawnictwa Altenberg. Program z nowym prowadzącym zobaczymy już 2 kwietnia w Dwójce.

Radek Kotarski nowym prowadzącym teleturniej Va Banque. TVP. Od 2 kwietnia od poniedziałku do soboty o 18:10 w TVP2 czytamy na Facebooku Bądźmy Razem. TVP

Facebook @Bądźmy Razem. TVP

Internauci natychmiast skomentowali zmianę prowadzącego i nie szczędzili gorzkich słów. Kolejna zmiana w TVP wywołała spore kontrowersje.

Bardzo szkoda pana Przemka to człowiek, który profesjonalnie prowadził program. Co się dzieje w tej telewizji? Trudno jest znaleźć pozytywną przyczynę

Pan Babiarz jest niezastąpiony. No i odpada mi następny program do oglądania. Aż chce mi się płakać.

Szkoda aktualnie prowadzącego, super prowadził i profesjonalnie

fot. Niemiec/AKPA

W komentarzach pojawiają się też wpisy przychylne nowemu prowadzącemu. Internauci piszą wprost, że potrzebna była ta zmiana, a Radek Kotarski to najlepszy wybór.

No i super, zmiany na lepsze