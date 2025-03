W ubiegłym roku Błażej Stencel dołączył do ekipy TVP, a niedługo po tym zastąpił Norbiego w "Kole Fortuny". Od 6 lat prezenter jest w związku z aktorem Kamilem Krupiczem i choć para ma za sobą trudne chwile, to właśnie teraz ogłosili radosną nowinę. Fani się tego nie spodziewali!

Od ponad sześciu lat Błażej Stencel jest w związku z aktorem Kamilem Krupiczem, znanym m.in. z ról w serialach "Niania" czy "Barwy szczęścia". Para poznała się podczas prób do spektaklu "Blaszany bębenek" w Teatrze Capitol we Wrocławiu. Jakiś czas temu gwiazdor TVP i jego partner ujawnili prawdę o swoim związku i przyznali, że nie zawsze im się układało. ​Na szczęście trudne chwile są już za nimi i dziś wiedzą, że chcą spędzić ze sobą resztę życia.

W dniu swoich 32. urodzin Błażej Stencel postanowił podzielić się wyjątkową wiadomością. Na Instagramie napisał:

To jest chyba moja popisowa poza do zdjęć. Cóż, nie zmienia to faktu, że wskoczyłem w 32, a właściwie to w 33 rok życia. Nie wiem, czy dobrze liczę, możecie poprawiać mnie w komentarzach. Wszystkim dziękuję za życzenia urodzinowe, dzień urodzin był piękny, spędziłem go z Kamisiem, od 13 marca 2025 będę nazywać Go moim narzeczonym. Kochajcie się, całuję

– napisał Błażej Stencel.