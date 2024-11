Do sieci właśnie trafił zwiastun kolejnego odcinka 11. edycji "Rolnik szuka żony". Jak wiadomo, wielkimi krokami zbliżamy się do finału programu, a co za tym idzie, coraz więcej wiemy o relacjach uczestników. Tym razem pary wybiorą się w piękne zakątki Polski, by jeszcze lepiej się poznać i nacieszyć swoją obecnością. Jednak czy wszystkie relacje przetrwają próbę czasu? Zwiastun nowego odcinka programu daje do myślenia!

"Rolnik szuka żony": Zwiastun 11. odcinka

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" sporo się dzieje i emocji nie brakuje. Powstało już kilka pewnych par, którym widzowie bardzo mocno kibicują - mowa oczywiście o Wiktorii i Adamie, Ani i Marcinie oraz Rafale i Dominice. Widzowie mają nadzieje, że także relacje Sebastiana i Kasi oraz Agaty i Irka rozkwitną. A na pewno będzie ku temu okazja, bo jak dowiadujemy się ze zwiastuna 11. odcinka "Rolnika", pary będą miały możliwość, by spędzić ze sobą jeszcze więcej czasu i "stworzyć razem coś pięknego".

W najbliższym odcinku programu pary z 11. edycji "Rolnik szuka żony" spędzą czas w pięknych zakątkach Polski. W najnowszym zwiastunie najbliższego odcinka programu słyszymy, że nie zabraknie czułych gestów i pocałunków!

W kolejnym odcinku nasze pary wybiorą się w magiczne zakątki Polski, by nacieszyć się swoją obecnością i stworzyć razem coś pięknego, co być może stanie się dla nich kiedyś wartościową pamiątką. Będzie czas na relaks, trzymanie za rękę pocałunki i bliskość. - słyszymy

Wygląda na to, że będzie się działo i widzowie będą świadkami pięknych i romantycznych chwil - ale czyżby nie u wszystkich par będzie trwała sielanka? Niepokojąca wydaje się być druga część wypowiedzi Marty Manowskiej, którą możemy usłyszeć w najnowszym zwiastunie.

Życie bywa jednak przewrotne. Czasami relacja nie wytrzymuje próby czasu i w najmniej oczekiwanym momencie, pojawiają się problemy nie do przeskoczenia. Czy tak będzie także u nas? - mówi prowadząca program ,,Rolnik szuka żony''

Co ciekawe, ten fragment wypowiedzi Marty Manowskiej pada w momencie, gdy w kadrze widzimy zamyślonego i poważnego Marcina! Czyżby to był jakiś znak? Miejmy nadzieję, że w jego relacji z Anią jednak wszystko będzie w porządku, a o tym, jak ostatecznie potoczą się losy wszystkich par w najbliższym odcinku "Rolnik szuka żony", dowiemy się oczywiście już w najbliższą niedzielę o godzinie 21:20. Zapowiada się naprawdę emocjonująco!

Przypomnijmy, że znana jest już również data finału 11. edycji "Rolnik szuka żony". Na oficjalnej stronie TVP pojawiła się informacja, że ostatni odcinek programu zobaczymy już 1 grudnia. Kto już się nie może doczekać?

