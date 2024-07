Aneta Glam z "Żon Miami" szybko zyskała sporą sympatię widzów, którzy docenili jej szczerość oraz otwartość. Gwiazda w swoich mediach społecznościowych nie boi się poruszać kontrowersyjnych tematów, co często spotyka się z negatywnymi komentarzami. Mimo wszystko do tej pory Aneta Glam nie zdecydowała się na tak ostre słowa. Co tak bardzo ją zdenerwowało?

"Żony Miami": Aneta Glam ostro o negatywnych komentarzach

Aneta Glam od początku zaskarbiła sobie spore grono fanów, którzy z zaangażowaniem śledzą jej codzienność. Barwna postać "Żon Miami" od początku była bardzo szczera i chętnie wypowiadała się na wiele kontrowersyjnych tematów, a także nie ukrywała, że pochodzi z biednej rodziny, a wyjazd za granicę był spełnieniem jej "amerykańskiego snu".

Jakiś czas temu Aneta Glam z "Żon Miami" podpadła internautom swoją wypowiedzią na temat napaści Rosji na Ukrainę, teraz fani zaczęli krytykować jej związek z multimilionerem, a także wystawny styl życia. Takiej odpowiedzi się nie spodziewali!

- Uwaga! Bardzo ważna wiadomość dla hejterów. Gdybym przejmowała się tym, co o mnie myślicie, to nadal byłabym w Brzegu w województwie opolskim i klepałabym biedę. Oglądałabym w telewizji "Żony Miami" z kimś innym w roli głównej i marzyła o jej życiu... Tak, jak wy mnie teraz oglądacie i marzycie o moim - napisała w swoich mediach społecznościowych.

Bohaterka "Żon Miami" może jednak liczyć na wsparcie większości swoich obserwatorów, którzy zawzięcie bronią jej w komentarzach.

- Nie rozumiem, co ludzi boli? Dorobili się to mają! - Anetka pokochałam Cię w żonach miami. Chyba o to chodziło żeby pokazać "American Dream" bogactwo i luksus? I TY ROBISZ TO ŚWIETNIE

Aneta Glam zwróciła się również do swoich fanów, którzy mocno jej kibicują i podziękowała im za ogromne wsparcie.

99% pozostałych moich obserwatorów serdecznie pozdrawiam i całuję - napisała.

A wy co sądzicie o jej mocnej odpowiedzi?

