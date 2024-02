Aneta Glam to jedna z bohaterek show "Żony Miami", a od niedawna programu "Królowa przetrwania". Od lat wraz ze swoim partnerem George’e Wallnerem mieszkają w Miami. Para była rodzicami 13 kotów. Niestety na dniach sytuacja się zmieniła.

Dwa dni temu na social mediach Anety Glam pojawiła się druzgocąca wiadomość. Celebrytka wyjawiła, że jeden z jej kotów zaginął.

Jak się okazało, kot zaginął cztery dni przed opublikowaniem smutnego filmiku przez Glam. Szukała go w każdym możliwym miejscu, niestety na daremno. Żaden z sąsiadów go nie widział. Postanowiła wydrukować i rozwiesić ulotki, aby odszukać ukochanego pupila.

Dzisiaj rano odwiedziłam więcej domów na wyspie i pytałam ludzi czy mogę sprawdzić ich własność czy mój kot gdzieś nie utknął może. Ludzie byli tak mili dla mnie, widzieli, że jestem bardzo smutna. Wpuszczali mnie do swoich domów, garaży, kuchni. Otrzymałam tyle miłości dzisiaj ale nie ma śladu mojego kota a najgorsze jest to, że nikt go nie widziałam. To dziwne, że tak zniknął, bo zazwyczaj jak kot wychodził do sąsiadów to oni go widzieli

- dodała Glam.