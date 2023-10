Choć wielki finał sezonu "Żon Miami" już dawno za nami, bohaterki programu wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Tu prym wiedzie przede wszystkim Aneta Glam, uznawana za jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek show. Miłośniczka luksusowych jachtów nie stroni od wyszukanych i skąpych stylizacji, a także mocnego makijażu, nic więc dziwnego, że jej najnowsze nagranie wprawiło jej fanów w osłupienie. Aneta Glam pokazała się bez makijażu, a my przecieramy oczy ze zdumienia. Wygląda jak nastolatka!

Aneta Glam z "Żon Miami" szybko zyskała grono wiernych fanów, zachwyconych nie tylko jej otwartością, pewnością siebie i dystansem do życia, ale też jej modowymi wyborami. Celebrytka zmyślnie podkreśla swoje niebotycznie długie nogi, płaski brzuch, talię osy i wydatny biust skąpymi mini spódniczkami, czy kuszącymi legginsami. Gwiazda hitowego formatu nie stroni również od mocnego makijażu, najczęściej stawiając na czerwone usta oraz smokey eye. Nic więc dziwnego, że jej najnowsze InstaStories odjęło mowę fanom tytułowej "Żony Miami".

Aneta Glam, świętując 10. rocznicę swojego związku z Georgem, pokazała nie tylko relację z wystawnego przyjęcia w gronie przyjaciół, zorganizowanego na luksusowym jachcie zakochanych, ale też leniwe chwile po imprezie. Gwiazda "Żon Miami" postawiła na głęboko wycięte bikini w żółtym odcieniu, jednak uwagę zwraca... brak makijażu.

Co ciekawe, już jakiś czas temu Aneta Glam z "Żon Miami" sprzed operacji plastycznych i bez makijażu, jednak patrząc na najnowsze nagranie z jej udziałem aż trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że gwiazda wygląda niczym nastolatka.

Niektórzy nawiązują też do 10. rocznicy związku Anety Glam i George'a.

- Wy to chyba takie dwie stare dusze które ponownie się spotkały aby doświadczać życia w pełnym znaczeniu ❤️ Niech wam wszechświat sprzyja w dążeniu do spełnienia tego co sobie zaplanowaliście ????

- Kolejnych wspaniałych lat razem????bądźcie dalej tacy piękni i szaleni❤️❤️????????

- Wieczności Razem ????????