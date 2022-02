"Żony Miami": Aneta Glam żyje w luksusie. Czym zajmuje się jej 70-letni partner?

Już niebawem nowa edycja "Rolnik szuka żony" i po raz pierwszy zobaczymy w niej aż dwie uczestniczki! Jedną z nich jest 28-letnia Kamila, która zajmuje się hodowlą pieczarek. Piękna rolniczka tuż po emisji odcinka zerowego, w którym widzowie zobaczyli wizytówki przyszłych uczestników, musiała zmierzyć się z ogromnym zainteresowaniem mężczyzn. Niektórzy adoratorzy zdecydowali się nie czekać i zamiast wysłać list do Kamili, odwiedzali ją w jej domu. To jednak nie wszystko! To, co przeżyła,ss jak mówi sama rolniczka "było przerażające"... Kamila zszokowana zachowaniem mężczyzn po wizytówce z programu "Rolnik szuka żony"! "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie jeden z hitów Telewizji Polskiej - od pierwszej edycji cieszy się niesłabnącą popularnością. Dzięki udziałowi w programie wiele par znalazło miłość i dziś cieszą się rodzinnym szczęściem. W nowej, 8. już edycji "Rolnika" po raz pierwszy zobaczymy dwie uczestniczki, a jedna z nich od zerowego odcinka wzbudza ogromne emocje. 28-letnia Kamila, która na co dzień zajmuje się hodowlą pieczarek w rozmowie z "Na Żywo" przyznała, że po zaprezentowaniu jej wizytówki w telewizji nie mogła narzekać na brak adoratorów. Niektórzy z nich wcale nie czekali, by wziąć udział w programie zgodnie z jego regułami i odwiedzali rolniczkę w jej domu: "Niektórzy posuwali się do tego, że przyjeżdżali do mnie osobiście z kwiatami i prezentami. Trochę to było przerażające, bo to jednak był rodzaj nachodzenia mnie przez obcych ludzi" - powiedziała szczerze "Na Żywo" 28-letnia Kamila z "Rolnik szuka żony" 8. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Fani już znają pierwszą parę 8. edycji? Aż...