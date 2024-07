Już od kilku lat organizowane są zjazdy uczestników "Rolnik szuka żony". W ostatnim czasie zajmowała się tym Agata Rusak, była narzeczona Łukasza Sędrowskiego. Co prawda zjazdy są tajemnicą, ale niektórzy uczestnicy publikują w sieci relację z wydarzenia. Tym razem zdjęciami pochwaliła Elżbieta i zdradziła, kto pojawił się na wielkim zjeździe uczestników "Rolnik szuka żony". A kogo zabrakło?

Uczestnicy "Rolnik szuka żony" pochwalili się zdjęciami ze zjazdu!

W przyszłym roku widzowie zobaczą 10. edycję "Rolnik szuka żony". Produkcja ogłosiła już nabór dla nowych uczestników, a tymczasem osoby, które pojawiły się w poprzednich edycjach zdecydowały się po raz kolejny spotkać podczas zjazdu uczestników. Termin i miejsce są zawsze chronione przez osoby, które akceptują zaproszenia, a po uroczystości raczej nie zobaczymy wspólnych zdjęć z imprezy. Tym razem było inaczej! Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się relacją i pokazała zdjęcia m.in. z Kamilą Boś, Adamem Dzieżycem czy Maciejem Kazkiem. Uczestników było jednak więcej, ale zabrakło największych gwiazd ostatniej edycji, co mocno zaskoczyło internautów. Zobaczcie zdjęcia!

Instagram / elzbietaczabator

Była kandydatka Tomasza R. z 9. edycji "Rolnik szuka żony" też pochwaliła się zdjęciami z uczestnikami i widać, że bawili się doskonale. Tego dnia nie zabrakło też Teresy - kandydatki Stanisława, Marty - kandydatki Sławomira, Macieja Kazka i Dawida Nowety. Z ostatniej edycji były jedynie Martyna (kandydatka Tomasza), Paulina (kandydatka Tomasza R.) oraz Marta ( kandydatka Michała).

Instagram / paula_slaska

Wygląda na to, że Kamila i Adam z "Rolnik szuka żony" po programie mają dobry kontakt i choć ostatecznie ich relacja nie przetrwała, to chętnie pozowali do wspólnych zdjęć.

Instagram / elzbietaczabator

Zobaczcie więcej zdjęć ze zjazdu uczestników "Rolnik szuka żony"! Internauci nie ukrywają, że zabrakło im Adrianny i Michała oraz Justyny i Tomasza z 9. edycji. Też jesteście zaskoczeni, że na zjeździe pojawiło się tak mało uczestników i kandydatek z ostatniej edycji. A może po prostu nie wstawili żadnych zdjęć?

Instagram / marta_kr03

Instagram / elzbietaczabator