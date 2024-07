Po finale 9. edycji "Rolnik szuka żony" okazało się, że program przyczynił się do powstania aż czterech par. To pierwsza taka edycja w historii, a Marta Manowska nie kryła z tego powodu radości. Widzowie w wyjątkowych słowach podsumowali edycję i nie ukrywają, że ciężko będzie jej dorównać. Czy zatem powstanie kolejna? Na koniec finałowego odcinka zabrakło takiej informacji... My jednak znamy decyzję!

Co dalej z programem "Rolnik szuka żony"? Wiemy!

Ostatnia edycja "Rolnik szuka żony" już została uznana za najlepszą w historii. W finale zaprezentowały się aż cztery pary, a po odcinku kandydat Klaudii przyznał, że też jest zakochany w Zuzi, kandydatce Mateusza. To nie wszystko! Martyna, kandydatka Mateusza z "Rolnik szuka żony" też już poinformowała, że jest zakochana. Widzowie są zachwyceni i kibicują kolejnym parom, ale pojawiają się też pytania o kolejną edycję.

Fani programu "Rolnik szuka żony" po finałowym odcinku 9. edycji obawiali się, że nie powstanie już kolejna odsłona show, bo na koniec finałowego odcinka nie pojawił się komunikat zachęcający rolników i rolniczki do zgłoszeń.

- Czy będzie 10 sezon? - Zawsze na koniec było mówione o zgłoszeniach do następnej edycji, a w Wielkanoc był odcinek zerowy z 10 kandydatami, a teraz nic nie mówili - Raczej niestety nie będzie... - piszą w sieci zaniepokojeni fani.

My jednak już wiemy - widzowie nie mają się czym martwić, bo na stronie już można wysyłać swoje zgłoszenia:

- Przed Tobą formularz zgłoszeniowy udziału w kolejnej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Jeżeli jesteś Rolnikiem lub Rolniczką stanu wolnego, szukasz miłości i nie boisz się wyzwań, to właśnie Ciebie szukamy!

Zgłoszenia do kolejnej edycji "Rolnik szuka żony" można przesyłać tutaj!

Internauci nie mają wątpliwości, że 9. edycja "Rolnik szuka żony" była najlepsza w historii programu, bo nie tylko powstało w niej najwięcej par, ale uczestnicy mieli jasny cel i faktycznie zależało im na znalezieniu miłości:

- Gratulacje

Wow 4 pary i każdy uśmiechnięty. Wspaniały sezon

- Piękny finał i jeszcze piękniejszej prawdziwej miłości życzę wszystkim. Mateusz głowa do góry będzie dobrze !

- Najlepsza edycja Rolnik Szuka Żony, ciężko będzie ją przebić

- piszą fani.

My już nie możemy się doczekać na kolejny sezon randkowego hitu stacji TVP! A Wy, czekacie na 10. edycję "Rolnik szuka żony"?!

