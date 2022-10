"Top Model 11": Internauci miażdżą Martynę: "Masakra, współczuję mężowi"

Za nami półfinał 9. edycji "Top Model"! Jurorzy wyłonili właśnie finałowy skład! Oprócz znanej już nam piątki uczestników, szansę na finał otrzymali także Ernest Morawski, Patrycja Sobolewska oraz Dominic D'Angelica, którzy wyeliminowani przez chorobę, dostali możliwość zawalczenia o marzenia w specjalnym challenge'u. Czy któremuś z nich udało się zdobyć przepustkę do finału?! Poznajcie ostateczny skład! Jury wskazało aż czterech finalistów! Zobacz także: Paulina Papierska z "Top Model" została mamą po raz drugi! Zdradziła płeć i imię dziecka Oto finaliści "Top Model 9" Ta edycja " Top Model " jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Z powodu problemów zdrowotnych aż trzech półfinalistów straciło szansę na spełnienie swojego największego marzenia. Niestety z programem pożegnali się Patrycja Sobolewska, Dominic D’Angelica i Ernest Morawski. Wówczas jurorzy zdecydowali się przywrócić dwoje innych uczestników: Karolinę Kuczyńską i Mariusza Jakubowskiego. Razem z nimi do Aten polecieli: Weronika Kaniewska, Maja Siwik i Mikołaj Śmieszek i to właśnie ta piątka wzięła udział w greckim Fashion Weeku. Dziś odbywały się pokazy podczas greckiego tygodnia mody. To był nowe wyzwania dla modeli, ponieważ jeden z pokazów odbywał się online, inny polegał na skakaniu na trampolinie, a uczestnicy dodatkowo musieli się zmierzyć się w sesjach oraz filmie modowym. Zdecydowanie nie brakowało emocji, a męska część ekipy "Top Model" znalazła nawet czas, aby poflirtować z nowo poznanymi modelkami pomiędzy pokazami. Decyzją jury do wielkiego finału przechodzą: Mikołaj Śmieszek oraz Weronika Kaniewska! Jednak to jeszcze nie...