"Top Model": Wytatuowana uczestniczka Ania zachwyciła jurorów! 

Nowa edycja "T op Model " już od pierwszych odcinków budzi ogromne emocje. W pierwszym odcinku do kolejnego etapu przeszła modelka plus size, dzieci słynnego Jerzego Kalibabki, a teraz jurorów zachwyciła rzadka uroda jednego z uczestników. Łukasz Bogusławski, bo to o nim mowa, wzbudził spore kontrowersje wśród Internautów! Skrajne emocje, jakie budzi mogą pomóc mu w dotarciu do finału "Top Model"? Lawina komentarzy pod zdjęciem Łukasza Bogusławskiego! Łukasz Bogusławski to kolejny uczestnik, który przeszedł do następnego etapu "Top Model". Chłopak o bardzo jasnej cerze i blond włosach od razu zwrócił uwagę jurorów swoją niespotykaną urodą. Jak wiadomo w świecie mody oryginalna uroda może być trampoliną do wielkiej kariery. Pod zdjęciem Łukasza na oficjalnym koncie programu na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących przyszłości uczestnika. Jedni wróżą mu wielką karierę zagraniczną i finał "Top Model": Wygrany tej edycji 👏 noo także ja już mam swojego faworyta Ja jestem nim zachwycona! 🤩 Dziwne te trendy w modelingu . Czym ktoś brzydszy tym ładniejszy 😜 Pojawiają się też krytyczne komentarze, a niektórzy Internauci wprost sugerują, że tak podkrążone oczy nie wyglądają zdrowo: Niech zrobi podstawowe badania... to nie zlosliwosc..zdrowy czlowiek tak nie wyglada, usta wrecz sine.. Sami spójrzcie na zdjęcia Łukasza z "Top Model"! Ma szansę na finał? Zobacz także: Dzieci słynnego "Tulipana" w "Top Model"! Kim są Gracja i Jacek Kalibabka?