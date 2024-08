Nie da się ukryć, że wiele osób, które wzięło udział w "Top Model" zrobiło większą karierę w influencingu niż jako model czy modelka. Przykładem są m.in. takie gwiazdy jak Klaudia El Dursi czy Karolina Gilon. Michał Piróg powiedział otwarcie, co o tym sądzi.

Michał Piróg o modelach robiących karierę influencerską: "Taki zmywak dzisiejszych czasów"

Już niedługo na antenie TVN pojawi się 13. edycja "Top Model", w której uczestnicy będą walczyć o to, by dostać się do domu modeli i modelek. Jak wiadomo, dzięki programowi wiele osób zyskało ogromną popularność i karierę w naszym Polskim show-biznesie, ale niekoniecznie w modelingu. Mowa tutaj m.in. o Klaudii El Dursi, Karolinie Gilon czy Magdzie Karwackiej. Pierwsze dwie panie zrobiły karierę jako prowadzące programów randkowych, natomiast ostatnia skupia się na pracy jako influencerka. W związku z tym nasz reporter Party.pl postanowił zapytać Michała Piróga, czy sądzi, że uczestnicy przychodzą do "Top Model" po zasięgi, a nie karierę w modelingu.

Tak samo dużo ludzi przychodzi po modeling jak i po to, żeby skorzystać ze sławy. Bardzo często też dostajesz pewnego rodzaju sławę i rozczarowanie, że ten świat mody jest bardzo trudny i nie do końca jest tam dla Ciebie miejsce, albo bardzo sporadyczne, z czego się nie utrzymasz. Porównam to tak — jest wielu aktorów, którzy muszą pracować na zmywaku, żeby ich było stać, żeby chodzić na castingi, jest wielu modeli, którzy czekają na swoją szansę, a przy okazji strzelą sobie post sponsorowany. Taki zmywak dzisiejszych czasów, zmywak modelingu — powiedział Michał Piróg.

Michał Piróg jak zawsze nie owijał w bawełnę. Co jeszcze zdradził w rozmowie z naszym reporterem? Koniecznie obejrzyjcie nasze wideo powyżej.

