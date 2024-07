Dziennikarz Damian Michałowski poprowadzi nowy program Telewizji Polsat „Wyspa przetrwania”. Przygodowe reality show, widzowie zobaczą na antenie jesienią. Program będzie konkurować z 2. edycją "Azja Express".

Damian Michałowski to nowa twarz Polsatu. Od lat jest dziennikarzem radiowym, prowadzi popołudniowe pasmo w Radiu Zet.

Kim jest Damian Michałowski?

Prywatnie zakochany w małym synku i żonie. Jak przyznaje jest uzależniony od orzechów nerkowca i kaszanki, uwielbia też karkówkę z grilla, z którą ciężko mu się będzie rozstać podczas pracy na planie programu. Podróżuje i prywatnie i zawodowo. Był w Tajlandii, Izraelu, Kanadzie i kilku krajach w Europie, w tym w bliskich jego sercu Włoszech, ze względu na Dolomity i narciarstwo, które uprawia. Jego pasją jest sport.

„Uwielbiam sport – oglądać i uprawiać. Próbowałem już wszystkiego – od żużla, przez siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną po narty czy wakebord. Niedawno wpadłem w bieganie. Kiedyś biegałem tylko wtedy gdy ktoś mnie gonił, ale ostatnio bieganie idzie mi coraz lepiej. Na swoim koncie mam już dwa półmaratony i kilka startów na 10 km” – mówi żartobliwie Damian Michałowski.

Co będzie robił na planie „Wyspy przetrwania” ?

„Będę trochę sędzią, trochę psychologiem, trochę doradcą, ale przede wszystkim jedynym łącznikiem ze światem zewnętrznym uczestników programu. To mi przypadnie rola posłańca dobrych i złych wiadomości” – dodaje Damian Michałowski.

Damian Michałowski ma 29 lat i pochodzi z Zielonej Góry. Studiował a Warszawie, gdzie ukończył dwa wydziały na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, a także Wydział Dziennikarstwa). Od 18 roku życia związany z rozgłośniami, najpierw zielonogórskimi - Radiem Zielona Góra i Radiem Index, następnie z Radiem TOK FM, a od 2010 roku z Radiem Zet.

Wyspa Przetrwania zasady programu

„Wyspa przetrwania” to nowy widowiskowy, pełen rywalizacji i morderczych wyzwań program Telewizji Polsat, znany na świecie pod nazwą „Survivor” i emitowany od 2000 roku. Jak dotąd doczekał się 34 edycji w USA, 11 we Włoszech, 13 w Belgii, 15 w Norwegii, 16 w Hiszpanii, 19 w Danii i ponad 20 we Francji. Łącznie program jest, lub był realizowany w 50 krajach na całym świecie.

Jesienią, podobnie jak w Polsce, widzowie we Francji zobaczą śmiałków, którzy rywalizować będą na jednej z wysp archipelagu Fidżi.

W programie oglądamy zmagania uczestników podzielonych na dwa, a czasem nawet cztery plemiona, które zamieszkują bezludne, odcięte od świata wyspy. Na nich rozgrywa się prawdziwa walka o przetrwanie. Uczestnicy muszą zapewnić sobie ogień i schronienie, codziennie walczą o żywność i różne przedmioty codziennego użytku. Jednak przede wszystkim walczą o totem, który gwarantuje im nietykalność na tzw. radach wyspy, na których spośród siebie musza kogoś wykluczyć. W czasie kolejnych konkurencji, muszą wykazać się siłą, odwagą, pamięcią, wytrwałością i sprytem, Równie ważne są układy i sojusze miedzy uczestnikami. W finale spośród dwóch śmiałków, którzy przetrwali najdłużej zwycięża ten, który otrzyma większą liczbę głosów od wyeliminowanych już z programu uczestników. Nagrodą główną są zazwyczaj pieniądze. W USA, zwycięzca otrzymuje milion dolarów i samochód, we Francji - 100 tysięcy euro.

Damian Michałowski poprowadzi show "Wyspa przetrwania".

Kiedyś podobne show "Wyspa Robinson" w TVN prowadził Hubert Urbański.

