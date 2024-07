Bez paszportu można podróżować do większości krajów europejskich

Przekraczając granicę, nie trzeba okazywać ani dowodu, ani paszportu w krajach należących do strefy Schengen. Nie obowiązuje w nich kontrola graniczna. Na sam dowód można podróżować do europejskich krajów, które nie należą do Schengen, a także do wybranych krajów, które nie należą do Unii Europejskiej, np. Albanii i Czarnogóry.